Andrés Iniesta: "Posiblemente el Mundial sea mi última aparición en la selección"

Andrés Iniesta se plantea dejar la selección española tras el Mundial de Rusia. Así lo aseguró el jugador del Barcelona anoche en una entrevista en El Larguero, donde habló de su futuro tanto en 'la Roja' como en el Barcelona.

"Por momento y por naturaleza posiblemente el Mundial de Rusia sea mi última aparición con la Selección", le dijo Iniesta a Manu Carreño. "No tengo esa necesidad, no quiero estar en un sitio por quién he sido si no por quien soy", añadió.

El manchego incluso aventuró cómo le gustaría que fuera su despedida: "levantando el Mundial, es lo que todos soñaríamos y ojalá sea así y sea una despedida bonita".

Sobre cómo le gustaría que le recordaran, Iniesta señaló que "la gente recordará lo que tenga que recordar sobre mí como jugador de la Selección y ojalá que mi último partido sea la final".

Iniesta está concentrado con la selección para preparar los encuentros amistosos ante Alemania, el próximo viernes en Dusseldorf, y frente a Argentina, del 27 de marzo en el Wanda Metropolitano.

Los internacionales españoles se reencuentran tras meses de trabajo en sus clubes. El calendario de partidos internacionales acabó el pasado mes de noviembre con los amistosos ante Costa Rica y Rusia y vuelve con dos amistosos en los que la cita mundialista está en la mente de todos.

España encarará esos dos compromisos con novedades en la lista, como las incorporaciones de Marcos Alonso, Rodri Hernández, Dani Parejo y la vuelta de Diego Costa.