El CAU busca ser segundo en la lucha por el ascenso

El CAUdefiende en Sant Cugat el segundo puesto en la clasificación que pelea con el Fenix Zaragoza en las últimas jornadas. Clasificados los dos equipos para los play off quedar segundo o tercero influye en el cruce de esas eliminatorias que es más desfavorable para el equipo que quede peor clasificado. Una victoria ante los catalanes aseguraría esa segunda plaza haga lo que haga el conjunto aragonés.

Y para ese partido el cuerpo técnico del CAU quiere que el equipo manténgalas constantes que lo han hecho un equipo solido a lo largo de la temporada. "No debemos pensar en el play off, sino en el partido" asegura Ricky Andrew, "debemos jugar con intensidad y defendiendo fuerte, somos un equipo que crece desde el equilibrio defensa-ataque y ese es el objetivo ser duros y evitar ensayos como hicimos la semana pasada ante el Tatami".

El técnico irlandés quiere acabar la temporada regular como el equipo con menos anotación en contra y con menos ensayos en contra, algo que ya ostentan en la clasificación. "Eso seria una buena estadística que habla muy bien de nuestro equipo".

Sobre el rival sabe Andrew que no se lo pondrá fácil aunque no tengan nada en juego. "Ellos querrán acabar la temporada con una victoria ante su gente y nosotros debemos demostrar que estamos preparados para el play off, con ritmo e intensidad".