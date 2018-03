Hamilton, el más rápido en los primeros libres con Fernando Alonso octavo

El británico Lewis Hamilton, con Mercedes, realizó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el viernes en el circuito Albert Park (5,303 km) de Melbourne.



El cuádruple campeón del mundo dominó la sesión al realizar una crono de 1 min 24 seg 26/100e.



Bajo el sol y a unos 28 grados de temperatura, quedó por delante de su compañero de equipo finlandés Valtterri Botas, de 551/1000e.



El holandés Max Verstappen (Red Bull) registró el tercer mejor tiempo, a 745/1000e de Hamilton, mientras que su compañero australiano Daniel Ricciardo tuvo que contentarse con la sexta marca.







