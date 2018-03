Fahad marca con Arabia Saudí

«¿Where is Fahad?», «¿Dónde está Fahad?» se preguntan los aficionados saudís en Twitter cada vez que Fahad Al Muwallad no es convocado con el Levante UD, club en el que está cedido pero en el que todavía no ha disputado ni un solo minuto. El atacante ha recuperado la sonrisa con su selección. Ayer marcó el gol de Arabia Saudí en el empate cosechado contra Ucrania (1-1). Fahad, indiscutible en el combinado entrenado por el exvalencianista Juan Antonio Pizzi, marcó en el minuto 38 tras el gol inicial de Kravets, en el amistoso disputado ayer en Marbella.

Maksimovic, 73 minutos

Nemanja Maksimovic fue el valencianista que más minutos jugó. El mediocentro, convocado a última hora, disputó 73 minutos en el partido entre Serbia y Marruecos, con victoria norteafricana por 1-2.

Por su parte, Gonçalo Guedes disputó el último cuarto de oro del encuentro en el que Portugal se enfrentó a Egipto, con increíble remontada del actual campeón de Europa por 2-1 ante Egipto. Cristiano Ronaldo marcó los dos goles en el tiempo de descuento.

Neto no participó en la victoria de Brasil sobre Rusia por 0-3 en Moscú. Alisson, meta de la Roma, jugó los 90 minutos.