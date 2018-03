Ten se cuelga su segunda medalla en el Mundial adaptado de ciclismo tras dejar la natación

Después de proclamarse campeón del mundo en la modalidad de Persecución C1, el valenciano Ricardo Ten subió al tercer escalón del podio en la prueba del kilómetro contrarreloj en el Mundial adaptado de ciclismo en pista que se está disputando en Río de Janeiro. Ten sumó así la medalla de bronce, la segunda persea que consigue en los campeonatos, con un tiempo de 1:17.276. La primera posición fue para el chino Zhangyu Li (1:12.586) y la plata para el holandés Arnoud Nijhuis (1:13.106), que en los últimos Juegos Paralímpicos repitieron metales.

«Si se sueña, se puede», afirmó Ten tras colgarse la medalla. El deportista valenciano, nadador hasta hace dos años, dejó claro que su adaptación a la disciplina ha sido excelente. «La persecución ha sido la prueba que más he entrenado y pensaba en luchar por las medallas, pero fue una sorpresa lograr ese maillot arcoiris», reconoció. «El cuerpo estaba distinto, con todas las emociones me ha costado reaccionar, pero estoy contento con el tiempo que he hecho, con marca personal. Creíamos que podía quedar cuarto o quinto, estoy muy feliz con el bronce», aseguró respecto a la prueba del kilómetro contrarreloj.