El At. Levante cede el liderato

at. levante ud/torre levante

At. levante ud. Olmedo, Mongil, Iván Moreno, Kaiser, Javi Ramírez, Andreu, Javi Llor (Álex Gil, 69´), Zaka (Joel, 56´), Álex Cortell, Manu Viana (Fran Manzanara, 80´). torre levante. Paredes, Toni, Rafeta, Enric Cuxart, Víctor Marco, Beni, Víctor García (Jaume Vidal, 81´), Tárrega, Unai, Reyes (Iker, 90´), Olcina (Jony, 86´). goles: 0-1. Beni, min. 3; 1-1. Álex Cortell (p), min. 77. a ÁRBITRO: Salvador Carrillo García. TA T. amarillas: A los locales Mongil, Javi Llor, Zaka y Joel y a los visitantes Toni y Víctor García. C CAMPO: Ciudad Deportiva de Buñol.



Reparto de puntos entre dos de los equipos punteros del grupo, aunque el perjudicado fue el Atlético Levante UD de Olaizola, que con este empate en casa cede el liderato y cae a la tercera plaza de la clasificación. Los granotes supieron reponerse al gol inicial del Torre Levante, obra de Beni, y consiguieron sumar un punto que le mantiene en la pelea por el liderato del grupo, eso sí, no desde lo más alto.

Beni logró adelantar a los visitantes tras cabecear un saque de esquina y ajustar el balón al palo derecho de la portería local. Era el minuto tres. El duro revés no pareció afectar a la moral del Atlético Levante UD, que empezó a imponer su juego sobre el césped y a acercarse sobre la portería contraria, aunque sin llegar a crear ninguna ocasión realmente peligrosa.

Tras el descanso, el partido siguió un guion similar al de los primeros 45 minutos. Una internada de Joan en el área del Torre Levante terminó con un derribo que el colegiado señaló como penalti. Álex Cortell fue el encargado de lanzar desde los once metros y anotar el empate con un disparo raso a la izquierda del portero. Su gol dejó con la miel en los labios al Torre Levante.