Colapso 'taronja' en la Fonteta

Ni la Fonteta pudo ser talismán esta vez. El Valencia Basket cayó de manera inesperada frente al UCAM Murcia en un partido en que apenas salió nada y en el que el rival fue mejor. Los valencianos evidenciaron estar atravesando un bache y sobre todo un bloqueo mental importante. Pese a la vuelta de Dubljevic, Txus Vidorreta no encontró la manera de engancharse a un encuentro en el que fue por detrás desde el primer cuarto. El conjunto «taronja» perdió la oportunidad de igualar al Barcelona, además de descolgarse algo en su lucha por conquistar la segunda plaza. La reacción debe comenzar a gestarse desde ya, porque las jornadas a partir de ahora cobran un valor muy alto.



Atrás desde el primer cuarto

El UCAM Murcia sorprendió al Valencia Basket con su salida a la pista. El cuadro de Ibon Navarro planteó un encuentro muy físico y ordenado en el que todos sus integrantes se mostraron activos. Con el 5-5 en el marcador los «taronja» encajaron un parcial de 3-9 que le hizo perder la iniciativa en el juego. El buen hacer de Dubljevic no impidió que los murcianos, con un juego vistoso, llegaran con ventaja al finalizar el primer cuarto y sobre todo causaran dudas en el seno de los de Vidorreta (15-20). El paso de los minutos no mejoró a los valencianos, que no encontraban la forma de atacar el aro de los visitantes, salvo los intentos infructuosos desde el juego exterior. Van Rossom otorgó criterio al Valencia Basket con puntos y dirección, surtiendo de balones a Pleiss en la pintura para equilibrar poco a poco el ritmo del juego y el marcador (23-24).

El UCAM Murcia no se amilanó y mantuvo su consistencia defensiva y orden en ataque para volver a estirar su ventaja gracias principalmente a los triples de Rojas. El Valencia Basket, con las ideas muy espesas, volvió a ceder en el segundo cuarto para llegar con una peligrosa desventaja al descanso y algunos silbidos por parte de la grada (30-41).

Desde el triple, el Valencia Basket trató de acercarse en el electrónico y meter el miedo en el cuerpo a los murcianos, aunque como ocurrió en el segundo período, los de Ibon Navarro se mantuvieron sólidos para lograr su máxima ventaja (37-49). Abalde tiró del carro a la desesperada, y dejó una rendija a la esperanza al concluir el tercer cuarto gracias a dos lanzamientos desde la línea del 6,75 y su valiente dirección (53-60). Con todo abierto, el brasileño Benite sesgó la opción de remontada de los valencianos. En un despliegue de fundamentos, el jugador del UCAM Murcia se bastó para tomar la rienda de su equipo y asestar un golpe prácticamente definitivo al duelo (58-77).

Con el agua al cuello, el Valencia Basket apenas inquietó a los murcianos remarcando que en defensa, el nivel estaba por debajo de lo normal y que en ataque el aro parecía más cerrado que nunca. En un ambiente frío y con algunos seguidores que ya habían abandonado la Fonteta, el cuadro «taronja» bajó de nuevo los brazos y cedió ante un rival que volvió a ganar en València por segundo año consecutivo. Jornadas de tensión hasta el final y con un margen de error que disminuye.



Vidorreta: «No hemos tenido la energía necesaria»

El técnico del Valencia Basket, Txus Vidorreta, destacó las claves de la derrota de su equipo . «No hemos tenido la energía que el partido requería. Ha sido un partido muy complejo. Las piernas y la cabeza no iban y hemos perdido ante un rival que ha hecho un gran partido», indicó. En cuanto a San Emeterio, el entrenador bilbaíno ve difícil que pueda jugar el próximo viernes o el domingo ante Maccabi Tel Aviv y Gipuzkoa Basket debido a su lesión en el gemelo. «Es una semana. Pensar que pueda llegar al domingo es difícil aunque habrá que esperar. Para el Baskonia de la siguiente semana sí que debe estar», dijo.