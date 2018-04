Canet: «Espero mantener en Argentina las buenas sensaciones de Catar»

El piloto valenciano de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) comentó que confía en «mantener las buenas sensaciones» que tuvo en el Gran Premio de Catar, cita inaugural del Mundial, y poder volver a luchar por la victoria en Argentina, en Termas de Río Hondo, y olvidar esa segunda posición en Losail. «Espero mantener las buenas sensaciones, como en Catar, donde el asfalto no ofrecía demasiado buen agarre, pero sí permitía al menos rodar fuerte», comentó.

Canet entró segundo en la línea de meta catarí a sólo 23 milésimas del ganador, el también español Jorge Martín (Honda). Las previsible buenas condiciones de Río Hondo, pues a Argentina se llega prácticamente en verano, hará que la elección del neumático sea clave. «El circuito me gusta, aunque el pasado año no tuve buenas sensaciones en carrera debido a que no tomamos la decisión correcta en la elección de neumáticos», rememoró. Y es que a lograr la cuarta posición en la sesión de calificación, en el último GP de Argentina, Canet acabó undécimo por el fuerte desgaste de sus gomas, que le impidió luchar por el triunfo pese a llegar a rodar en cabeza hasta el desfallecimiento del neumático.

Por su parte, su compañero Alonso López confía en seguir adaptándose a la moto tras un arranque accidentado, con caída y abandono, en Catar. «La consigna será la misma: aprenderme el circuito, acumular kilómetros e intentar rodar con buen ritmo».