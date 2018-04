Nadal: «Han sido meses complicados, estoy feliz de volver a competir aquí»

Todos están pendientes de Rafael Nadal. El tenista de Manacor, número uno del mundo, volvió a entrenar ayer con intensidad, bajo la atenta mirada de Carlos Moyà, en la plaza de toros de València. Todo apunta a que el balear ha superado su lesión en el psoas-ilíaco, que le obligó a abandonar en el Open de Australia y le ha mantenido alejado de las pistas desde enero, y que este fin de semana reaparecerá frente a Alemania.

«Espero encontrarme ya sin lesión. Por eso estoy aquí. Han sido meses complicados. He encadenado un problema detrás de otro, pero tengo mucha ilusión y volver a la competición rodeado de un equipo de compañeros y amigos, siempre ayuda. Ojalá sea una semana muy positiva para todos», explicó ayer el tenista durante un acto del equipo español con un grupo de niños de distintos clubes de tenis valencianos, quienes pudieron formular sus preguntas a los jugadores.

Nadal, que no disputa una eliminatoria de la Copa Davis en España desde 2013, cuando la «armada» jugó en la Caja Mágica de Madrid, fue el blanco de la mayoría de cuestiones de los más pequeños. En una de ellas se le inquirió por su regreso a València. «De esta comunidad han salido y siguen saliendo jugadores, tiene una gran tradición de tenis. Estoy feliz de poder volver a competir aquí. Hacía años que no podía competir aquí. Con David (Ferrer) y ´Róber´ (Bautista) y con una gran plaza de toros, que confíemos que esté llena a partir del viernes, esperamos pasar a semifinales, que hace años que no estamos ahí y nos haría mucha ilusión a todos. Esperemos que sea un gran fin de semana para nosotros, para el público que pueda venir y par València en general», afirmó el diez veces campeón de Roland Garros, que hacía 13 años que no jugaba en la capital del Túria. Su última vez en València fue en el Open de la Comunitat Valenciana de 2005, cuando Nadal tenía 18 años.

Con algunas horas de margen para que el capitán español, Sergi Bruguera, decida finalmente qué jugadores saltarán a la pista para medirse a Alemania en busca de las semifinales de la Davis, todo hace indicar que Nadal será uno de los elegidos.

Muchas más dudas deja la participación de Feliciano López, que el lunes no empuñó la raqueta. El toledano tampoco entrenó ayer con sus compañeros, ni se dejó ver en el acto de promocional. Feliciano y Pablo Carreño formaron la pareja de dobles en la anterior elimiantoria, ante Inglaterra, pero Bruguera no descarta acometer cambios para afrontar el partido del sábado ante el dúo alemán.

Los que sí están trabajando a buen ritmo son los valencianos David Ferrer y Roberto Bautista, así como Pablo Carreño, uno de los habituales en la academia de Juan Carlos Ferrero, en Villena.

En el caso de Ferrer, el de Xàbia cumplió el lunes 36 años y espera tener la oportunidad de jugar como local en València. El alicantino tiene el privilegio de haber ganado sus 16 partidos en tierra batida en la competición, en la que acumula un balance total de 27 triunfos y sólo 4 derrotas.

Además, España ha ganado las últimas 27 eliminatorias del torneo que ha disputado como local. La última vez que la «armada» cayó como local fue en 1999 ante el equipo brasileño de Kuerten.

El anfitrión en el acto de ayer con el equipo español de tenis fue el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez. «Es un lujo poder haber transformado la plaza de toros en lo que siempre hemos querido, un lugar donde se vivan diferentes tipos de eventos. La guinda del pastel es tener uno como esta eliminatoria de la Copa Davis», señaló el presidente de la corporación provincial.

Primer entrenamiento de Zverev

En cuanto al equipo germano, Alexander Zverev, número cinco del ránking mundial y principal amenaza de los alemanes, entrenó ayer por primera vez en la plaza de toros de València después de su largo viaje desde Florida, donde llegó a disputar la final del Masters de Miami.

A lo largo del día de hoy, ambos equipos seguirán con los entrenamientos en el escenario de los partidos y los dos capitanes, Bruguera y Kohlmann, compareceran ante los medios para despejar las dudas sobre la distribución de los juagdores en esta eliminatoria, cuyo ganador se medirá a Italia o Francia en semifinales camino de la Ensaladera.