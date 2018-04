"Las sensaciones con Rafa son positivas"

El capitán del equipo español, Sergi Bruguera, mantiene en suspense la participación de Rafa Nadal en la eliminatoria ante Alemania este fin de semana. "Esperaré al último entrenamiento, aunque más o menos tengo decidido el equipo. Rafa está muy bien, está entrenando muy bien, muy fuerte, con mucha confianza y está sano, que es lo más importante. Las sensaciones son positivas", ha aseverado.

"Hablamos cuando se había lesionado y sabía lo que tenía, el proceso de recuperación y Nadal creía que si todo iba bien pensaba que estaría disponible para la eliminatoria. Si está bien para jugar, jugará. Depende las sensaciones que tenga. Es el número uno, depende de cómo se encuentre", ha añadido Bruguera.

Además, ha explicado que jugar en València le hace especial ilusión por su pasado y por ser la primera vez que asiste a un enfrentamiento tenístico en una plaza de toros. "Tenía mucha curiosidad porque nunca lo he vivido y ni lo he visto. Es un marco espectacular para jugar una eliminatoria. Me lo tomo con una ilusión tremenda, he vivido aquí seis años y en València me lo pasé espectacular. Me hace mucha ilusión que sea aquí", ha revelado.

Bruguera ha afirmado que Feliciano entrenará hoy después de superar las décimas de fiebre que arrastraba y también ha asegurado que el equipo alemán es el peor que le podía tocar como rival. "Zverev es uno de los mejores del mundo y un gran competidor", ha subrayado.

También ha comentado que no está preocupado por el tiempo, que apunta a lluvia el sábado y el domingo. "Me guste o no, va a pasar lo que tenga que pasar", ha concluido.

Por otro lado, el capitán alemán, Michael Kohlmann, ha señalado que está convencido de que Nadal jugará. "Si está en el equipo, jugará algun partido. No sé cuáles, pero creo que jugará", ha respondido.