"Si Rafa está para jugar, jugará"

¿Jugará Rafael Nadal? ¿Reaparecerá el número uno del mundo en València después de más de dos meses sin competir? Es la gran incógnita que rodea al equipo español de la Copa Davis, que sigue inmerso en la preparación de la eliminatoria frente a Alemania en los cuartos de final del torneo. Y aunque la respuesta, oficial y definitiva, no se conocerá hasta este mediodía, poco antes del sorteo de los emparejamientos para este fin de semana, todo hace indicar que el tenista de Manacor está recuperado y preparado para empuñar la raqueta de nuevo y pisar la tierra batida de la plaza de toros de València.

Al menos, es lo que se desprende de las palabras del capitán del conjunto español, Sergi Bruguera. El catalán no quiso despejar las dudas sobre los jugadores que escogerá para plantar batalla a los germanos, pero dejó claro que si Nadal está para jugar, jugará. Y así lo parece, porque en los últimos entrenamientos, el de balear se empleó ayer con intensidad con Pablo Carreño como compañero de pista.

«Esperaré al último entrenamiento, aunque más o menos ya tengo decidido el equipo. Rafa está muy bien, está entrenando muy bien, muy fuerte, con mucha confianza, y está sano, que es lo más importante. Las sensaciones son positivas», explicó Bruguera en su comparecencia ante los medios. «Hablamos (Nadal y él) cuando se había lesionado y ya sabía lo que tenía, el proceso de recuperación... Nadal pensaba que si todo iba bien estaría disponible para la eliminatoria. Es evidente que si está bien para jugar, jugará. Depende de las sensaciones que tenga. Es el número uno, depende de él, de cómo se encuentre», remachó ayer Bruguera.

De hecho, el responsable del conjunto nacional jugó a esconder sus cartas para el duelo ante la escuadra alemana. «El equipo alemán era el más complicado que nos podía tocar. Zverev es el cuarto del mundo, viene de ser finalista en Miami y fue ganador en Roma. Es una realidad y un gran competidor. Además, Kohlschreiber lleva quince años jugando, tiene una experiencia brutal y es un grandísimo jugador capaz de ganar a cualquiera de los buenos. Además, cuentan con un gran doble. Struff juega increíble e hizo semifinales en Australia. Martener es un jugador que está ganando muchos partidos», subrayó.

En esta línea, Bruguera explicó que baraja varias opciones para la pareja de dobles, pese a que Feliciano López, recuperado ya de una gripe, tiene muchos números para ser uno de los integrantes de ese dúo. «Feliciano se ha levantado bien, con ganas, energía y ya está entrenando. Parece que ya hemos dejado atrás las décimas de fiebre que tenía», señaló sobre el toledano, que podría jugar junto a Carreño el sábado. «Tengo muchas variantes, afortunadamente. David Ferrer es un gran doblista, no juega mucho pero cuando lo hace es espectacular. Lo iré viendo según quién juegue el viernes. Me basaré en quién creo que es el mejor para afrontar cada partido contra el jugador que toque», apuntó, descartando que Bautista y Ferrer, por el hecho de ser valencianos, tengan más opciones que sus compañeros de entrar en el equipo final.

Respecto al escenario de los partidos, el técnico confesó que sentía curiosidad, porque nunca antes había jugado en una plaza de toros. «Tenía mucha curiosidad de ver cómo sería una pista de tenis en una plaza de toros porque nunca lo había vivido, la verdad es que me ha impresionado bastante y es un marco espectacular para jugar una eliminatoria. Sé como es el público de València y será un jugador fundamental en la eliminatoria», resaltó Bruguera, quien destacó que jugar en la capital del Túria será muy especial. «Viví aquí seis años aquí cuando era pequeño, pasé una infancia espectacular y luego vine muchísimo. València es como mi segunda casa», concluyó.

Kohlmann confía en Zverev

Por su parte, el capitán del equipo alemán, Michael Kohlmann, calificó la eliminatoria contra España de «dura» y reconoció que Alexander Zverev tendrá poco tiempo para adaptarse a la pista tras aterrizar el pasado martes procedente de Miami.

«El cambio de superficie y de bolas o de deslizamiento es muy diferente, tiene pocos días para probarlas porque hay poco tiempo. Llegó el martes y entrenó en el Sporting Club y en la plaza de toros. Tratamos de que su adaptación sea rápida. Está preparado. Estaremos listos para una eliminatoria tan dura», recalcó el técnico germano.

Kohlmann, además, se mostró convencido de que Nadal jugará alguno de los partidos de estos cuartos de final de la Copa Davis. «Creo que Rafa va a jugar, no sé si el viernes, el sábado o el domingo, pero estoy seguro de que estando en el equipo lo hará», indicó.