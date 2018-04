"Me ha faltado jugar más agresivo"

Ferrer se mostró triste por la derrota ante Zverev, de la que destacó sus problemas en el saque. "Estaba con ganas, motivado e ilusionado. Ya he pasado por aquí. No era mi primer partido. No quiero pensar más allá, no me han salido las cosas. Lo he intentado pero no ha podido ser. Ha sido un mal día. No me preocupa porque llevo todo el año jugando bien y con buenas sensaciones y esto cambiará. Si me encontrara mal tenísticamente me preocuparía. La lástima ha sido que ha sido en València y ante mi gente", ha expresado el de Xàbia.

"Ahora estoy dolido por la derrota, pero llevo muchos años en esto y sé como funciona todo, sé como funciono yo y sé que hay días mejores y peores. Lo asumo y lo acepto y no pasa nada", ha insistido.

"Zverev ha estado muy sólido, y al irse en el segundo set y yo no sacar bien en esos momentos él estaba más tranquilo. Él ha tirado más que yo, ha jugado más agresivo y quizá me ha faltado jugar un poco más agresivo", ha indicado el valenciano, que el domingo jugará el quinto partido de la serie ante Kohlschreiber.