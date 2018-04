Rafa Nadal y Zverev se ciñen al guión

Las espadas están en todo lo alto tras la primera jornada de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que enfrenta a España y Alemania en la plaza de toros de València. Todos queríamos un 2-0 el primer día, pero no era fácil porque aunque sabíamos que Rafa Nadal no iba tener rival con Kohlschreiber, David Ferrer tenía un hueso complicado con Zverev, el jugador al que he estado entrenando.

El partido entre «Ferru» y Alexander Zverev fue un poco inesperado, pero por ambos jugadores. Por una parte no me esperaba que el alemán estuviera tan sólido sobre la arena de la plaza de toros de València. Prácticamente no cometió errores, jugando muy bien. Debemos tener en cuenta que actuaba sobre tierra y la verdad es que parecía un especialista cuando todos sabemos que el se defiende mejor sobre pista rápida.

De David esperaba un poco más de pelea, pero se encontró una pista muy lenta y en esas condiciones tenía más dificil hacer daño al alemán. No paró de intentarlo, aunque Zverev estaba muy cómodo y no tuvo complicaciones para imponerse.

El segundo partido no dio opción a la sopresa y transcurrió dentro de lo previsto. Nadal tiene mucho más nivel en tierra que Kohlschreiber. Con una pista lenta y con la calidad y experiencia del mallorquín en esta tipo de superficie, todo ha ido rodado para Rafa. Kohlschreiber no pudo hacer prácticamente nada. Nadal dominó el partido pese a haber estado tanto tiempo fuera de las pistas por culpa de una lesión. El choque le sirvió para coger forma ante el partido de mañana ante Zverev, el número 1 y el 4 del mundo frente a frente.

Vamos a ver que depara el partido de dobles de hoy de Feliciano López y Marc López. Es muy importante ganarlo para afrontar el último día con más tranquilidad.

La afición valenciana va a jugar un papel importante. Ayer ya demostró que está con el equipo español.