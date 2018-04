Vettel se impone en Baréin por delante de los Mercedes

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), vencedor hace dos semanas en Australia, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Baréin, el segundo del certamen, disputado en el circuito de Sakhir y que el español Fernando Alonso (McLaren) acabó séptimo.



Vettel obtuvo su cuadragésima novena victoria en Fórmula Uno -en su carrera número 200 en la categoría reina- al ganar por delante de los pilotos de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas -cuyo duro ataque resistió en el tramo final de la prueba- y el inglés Lewis Hamilton, que fueron segundo y tercero, respectivamente.





