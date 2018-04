¿Por qué abandona Fernando Torres el Atlético de Madrid?

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, que anunció este lunes que dejará el club de su vida al final de la presente temporada, tiene por delante seis semanas, siete jornadas ligueras y la opción de ganar el título de la Liga Europa, antes de decir adiós al conjunto rojiblanco.

El delantero de Fuenlabrada (Madrid) pondrá fin el fin de semana del 19-20 de mayo a su segunda etapa en el club rojiblanco, que comenzó en enero de 2015 y ha durado tres temporadas y media; unidas a las seis temporadas de su primera etapa desde que debutó con 17 años en Segunda División hasta su salida al Liverpool inglés en 2007. Más de diez años de rojiblanco en dos etapas tocarán a su fin.

Torres, aprovechando un acto publicitario en el que se repasaron los grandes hitos de su carrera, entre ellos las dos Eurocopas y el Mundial logrados con la selección española, o su regreso al Atlético en 2015, anunció su decisión de salir del club al final de la presente temporada.

Torres anuncia que dejará el Atlético al final de la temporada. Vídeo: Agencia Atlas/Foto: EFE

"Esta va a ser mi última temporada en el club. Es una decisión que no ha sido sencilla, ha costado mucho tomarla, pero viendo la realidad y las circunstancias quizás sea lo mejor", fueron las palabras exactas del delantero para anunciar su decisión.

Lo argumentó como una decisión meditada, no marcada por presiones del club -que, según el propio delantero, le prometió que podría seguir hasta que él mismo lo decidiera-, sino motivada por su intención de tener más oportunidades de jugar en otro equipo, aun rompiendo su objetivo de retirarse como futbolista en el Atlético.

"La diferencia -comentó- es que este año cuando me ha tocado jugar he aprovechado minutos, he hecho goles, pero veo que es no me va a llevar a tener más opciones de jugar; y ves hacia donde lleva eso. Y como me encuentro bien intentaré buscar un sitio donde me den la posibilidad de estar en el campo y jugar".

"Las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio fue hace muchos años, y para el final queda un mes y pico. Vamos disfrutar y focalizarnos en lo importante, y ojalá el final sea levantando un título", agregó Torres.

Respecto a su relación con el con el entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, admitió que "es normal, ni buena, ni mala, ni regular. Es profesional, hemos sido compañeros y él ahora es entrenador y yo jugador. Siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres, porque no tiene sentido (...) Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro".

No obstante, reconoció que "desde hace tres años y medio ha habido diferentes episodios en los que puedo tener opiniones diferentes. Pero no creo que sea un día de reproches", concluyó.