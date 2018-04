Ferrer: «Es un día inolvidable»

El tenista valenciano David Ferrer no pudo ocultar su emoción y alegría tras convertirse en héroe de la 'Armada' ante su público en «un día inolvidable», donde dio el quinto y definitivo punto del pase a semifinales de la Copa Davis, después de superar en cinco sets al alemán Philipp Kohlschreiber. «Gracias a todo el público. Para mí es un día inolvidable. Un día muy especial. Realmente no sé cómo lo he hecho, he intentado darlo todo, esta competición ha sido lo máximo que me ha pasado en mi vida y para mí el broche de oro ha sido poder jugar en la plaza de toros de Valencia ante toda mi gente, ante mi familia, mis amigos de Xàbia, mi futura mujer, mi hijo que nacerá en una o dos semanas», indicó. «Quiero agradecer a todo el equipo, porque somos un equipo. El cariño que me dais, al capitán por haber confiado en mí, porque no era nada fácil, que sin ellos no estaríamos ahora en semifinales», explicó.

'Ferru' explicó su manera de afrontar un partido lleno de alternativas. «Intentar aceptar los fallos, intentar luchar cada punto, tener fe, ser positivo, que el capitán te ayude, que el equipo te ayude, y todo el público te ayude. Si no hubiera sido por vosotros no hubiera ganado, os lo aseguro (al público)», afirmó. «Intentaba ser un poco más agresivo porque me estaba cogiendo pista, sobre todo cuando se ha ido el sol y se ha hecho la pista mucho más pesada, y me hacía mucho daño. Intentaba jugar delante, sabía que en los momentos importantes me tenía fe en mí mismo, en los momentos importantes lo iba a sacar adelante e intentaba llegar al final de cada punto y cada set, y esa era mi baza», finalizó.

Por su parte, Rafa Nadal señaló que está satisfecho del nivel exhibido ante Zverev. «Sorprenderme no, me alegra ver mi nivel. No solo he ganado sino que ha sido de una manera positiva. El primer set ha sido muy bueno y luego he bajado, pero es lógico, llevo desde Shangai que no he podido jugar sin problemas», indicó.