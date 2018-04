El Saguntino pierde en casa y empieza a complicarse su situación

at. saguntino/At. baleares

at. saguntino. Lluna, Quesada (Fluixà 53´) Óscar López, Adrià Gallego, Rafa Gimeno, Luis Gilabert (Felip 74´), Niko Kata, Adrià Granell (Esteve 60´), Adrián Lois, Jorge Julià, Nuha. at. baleares. Aulestia, Miguel, Vallori, Manu, Sergio, Villapalos, Xisco, Kike, Alles, Canario (Fullana 63´), Rovirola. Gol. 0-1 min 43: Xisco.?a ÁRBITRO: Albert Ávalos Martos. TA T. amarillas: Amonesto por el equipo local a Gilabert (amarilla 58´), Nuha (amarilla 59´), Esteve (amarilla 62´), Kata (amarilla 73´) , Lois (amarilla 85´) ;y por el visitante a Sergio (amarilla 21´), Xisco (amarilla 48´) Vallori (amarilla 50´), Manu (amarilla 62´), Alles (amarilla 77´), Rovirola (amarilla 90´). e Estadio: Nou Camp Morvedre.

El Saguntino no cambia su mala dinámica tras la salida de David Gutiérrez y ayer encadenó su quinta vitoria consecutiva tras caer ante el Atlético Baleares 0-1. Un gol de penalti de los visitantes fue suficiente en un partido en el que los rojillos generaron mucho pero, de nuevo, no supieron encontrar el gol.

Los rojillos salieron a su campo dispuestos a cortar la mala dinámica de los últimos encuentros, pero la peor noticia de la primera mitad fue el gol de penaltiu de Xisco. La segunda parte arrancó con el conjunto local volcado en el área contraria. Por su parte, el Baleares se mantuvo firme después del gol y no dejó trabajar ni un segundo en el partido para que los rojillos no lograran el empate.

Tras el partido, el director deportivo, Rubén López, informó en rueda de prensa de que el nuevo entrenador oficial será David García Collado, el hasta hora míster del filial.