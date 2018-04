Mateu Lahoz prepara en Florencia el Mundial de Rusia

La FIFA reunirá desde este lunes en Florencia a los 36 árbitros seleccionados para el Mundial de Rusia, que asistirán a los seminarios previos a la última reunión de éstos en Moscú días antes de la inauguración del campeonato el próximo 14 de junio con el partido Rusia-Arabia Saudí.

Los diez árbitros de la UEFA y los seis de la Confederación Africana (CAF) elegidos para el campeonato están citados al primer seminario, que se prolongará entre mañana y el viernes día 20 en el Centro Técnico de la Federación Italiana en Coverciano (Florencia).

El segundo se desarrollará entre el 23 y el 27 de abril y al mismo asistirán los árbitros de la Confederación Asiática, los de la CONCACAF y los de la CONMEBOL, todas ellas con seis representantes, más los dos de Oceanía (OFC).

Los seminarios, con los responsables de arbitraje de la FIFA a la cabeza, el italiano PierLuigi Collina y el suizo Massimo Busacca, suponen el tramo final de la preparación del arbitraje del Mundial de Rusia y tras los mismos la FIFA determinará los que tendrán a su cargo el VAR durante el mismo.

La experiencia que puedan tener en las competiciones de su país, así como en competiciones y seminarios de la FIFA desde el comienzo del proyecto VAR en 2016 serán factores decisivos para hacer la selección, según indicó la FIFA.

Después del seminario de Coverciano, en el que estará el valenciano Antonio Mateu Lahoz en representación del arbitraje español, todos los oficiales participarán en un seminario final en el cuartel general de la FIFA en Moscú, diez días antes del comienzo del Mundial.

La FIFA aprobó el pasado 16 de marzo la utilización del VAR en el próximo Mundial durante la sexta reunión de su Consejo en Bogotá, decisión calificada de histórica por su presidente, el suizo Gianni Infantino, quien consideró que el sistema permitirá "un fútbol más transparente y más justo".

Esta decisión se produjo después de que la International Football Association Board (IBAB) aprobara de forma unánime el uso del mismo para cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta.

El VAR hará una función de apoyo al árbitro principal, sin tomar decisión alguna, ya que las decisiones son competencia de éste y apoyará a los árbitros de cada partido desde el Centro Internacional de Retransmisión (IBC) en Moscú, según los datos facilitados por la FIFA.

El equipo de VAR seguirá los partidos que se jueguen en los doce estadios a través de 33 cámaras. Ocho reproducirán las jugadas de forma "súper lenta", seis de manera "extra lenta" y dos más serán para el fuera de juego.

Durante el Mundial los oficiales seleccionados podrán ejercer diversos roles: árbitro, asistente, cuarto árbitro, árbitro reserva y oficiales de vídeo.