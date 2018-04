Kevin Durant y Klay Thompson tumban de nuevo a los Spurs

De nuevo la combinación del alero Kevin Durant y el escolta Klay Thompson fue la clave en el ataque de los Warriors de Golden State al aportar 63 puntos, incluidos 8 triples, que les permitieron ganar con facilidad por 116-101 a los Spurs de San Antonio en el segundo partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste.



La victoria deja a los Warriors con la ventaja de 2-0 en serie al mejor de siete partidos y el tercer partido se jugará este jueves, en el AT&T Center de San Antonio, y el domingo será el cuarto.



A pesar que los Spurs jugaron mejor que en el primer partido e inclusive se fueron al descanso con la ventaja parcial de seis puntos (47-53) en el tercero fueron barridos por los actuales campeones de liga que anotaron 33 tantos por 22 del equipo tejano.



Durant con 32 puntos volvió a ser el líder del ataque balanceado y ganador de los Warriors tras anotar 10 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 9 triples, y acertó 9 de 10 desde la línea de personal.







Inspirados Iguodala y McGee

Los Warriors se imponen en los rebotes

El alero estrella de los Warriors también capturó seis rebotes, que fueron todos defensivos, y repartió seis asistencias en los 39 minutos que jugó, siendo el tercer cuarto el mejor que tuvo cuando los Warriors dieron la vuelta al marcador."El partido demostró que todavía no hemos ganado nada y que debemos mantenernos enfocados en que para superar la eliminatoria necesitamos cuatro triunfos", destacó Durant, que sigue siendo el líder del equipo desde que el baseen la rodilla izquierda y no se espera que juegue en la primera ronda.Thompson repitió la misma historia del primer partido, sin que tuviese su mejor comienzo, pero a medida que avanzaban los minutos también mejoraba su eficacia encestadora y lo acabó con una aportación de 31 puntos tras disputar también 39 minutos, y anotar 12 de 20 tiros de campo, incluidos 5 de 8 triples --el mejor del equipo--, y acertó 2-2 desde la línea de personal.Pero sería el veterano escolta, que salió de titular, y el pívotque también se mantuvo en el cinco inicial de los Warriors que presentó el entrenador Steve Kerr, quienes surgieron como factores sorpresa y ganadores.Iguodala, que vuelve a tener su mejor momento de juego,, tercer máximo encestador de una lista de cinco jugadores de los Warriors que tuvieron números de dos dígitos.El veterano escolta llegó al Oracle Arena de Oakland con toda la confianza de Kerr y también con la inspiración encestadora que en 28 minutos de acción le permitió anotar 5 de 7 tiros de campo, incluidos 4 de 5 triples, capturó siete rebotes defensivos, repartió cinco asistencias, recuperó un balón, perdió dos y puso un tapón.McGee ha surgido como el jugador factor en los dos partidos y el veterano pívottras encestar 5 de 7 tiros de campo, capturó siete rebotes --cinco defensivos--, dio dos asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso un tapón.Mientras que otro hombre alto, el ala-pívot David West, exjugador de los Spurs, se convirtió en el sexto jugador al conseguir 10 tantos y completar la lista de los cinco jugadores de los Warriors que tuvieron números de dos dígitos.West sufrió unaen el cuarto periodo y tuvo que abandonar el partido después de haber jugado 14 minutos en los que estuvo perfecto con 3 de 3 tiros de campo y 4 de 4 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes defensivos, repartió dos asistencias y puso un tapón.La inspiración individual de los Warriors les permitió concluir el partido como equipo con un 53 por ciento de acierto en los tiros de campo (41-78) y el 48 (15-31) de triples, comparados al 41 (35-85) y 14 (4-28), respectivamente, de los Spurs, que también perdieron el duelo bajo los arosEl ala-pívot LaMarcus Aldridge recuperó su mejor juego y aportó un doble-doble de 34 puntos y 12 rebotes, pero no fueron suficientes a la hora de competir con la gran labor de equipo de los Warriors.Mientras que el base australianocon 21 puntos fue el segundo máximo encestador de los Spurs que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos, incluidos el ala-pívot Rudy Gay, que salió como titular, y aportó 12 tantos, los mismos que tuvo el pívot español Pau Gasol , y el veterano escolta argentino Manu Ginóbili logró otros 10.Gasol, que, disputó 16 minutos en los que anotó 3 de 5 tiros de campo, y estuvo perfecto 6 de 6 desde la línea de personal.El jugador de Sant Boi cumplió con cuatro rebotes defensivos y repartió tres asistencias.Lo mismo sucedió con la labor de Ginóbili, 23 minutos de reserva, en los que anotó 4 de 9 tiros de campo, falló tres intentos de triples, y acertó 2-2 con los tiros de personal.Ginóbili capturó dos rebotes defensivos, repartió tres asistencias y recuperó dos balones que tampoco pudieron evitar la derrota, que obligará a los Spurs a tener, que cuando menos, ganar uno de los dos partidos que van a disputar en su campo, si quieren mantenerse con vida y volver a Oakland.