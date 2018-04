Montella: "Messi es un extraterrestre"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, declaró que Messi es un "extraterrestre", pero afirmó que espera que el argentino esté "sobre la tierra" durante la final de la Copa del Rey que el conjunto sevillista disputará ante el Barcelona en el Wanda Metropolitano, un partido que calificó como una oportunidad "muy grande" para su equipo. [Sigue en directo la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona]

"Creo que Messi es un extraterrestre, pero espero que mañana esté sobre la tierra. Cuando tiene el balón es muy difícil quitárselo, y será importante que la pelota no llegue a él. Tenemos una oportunidad muy grande mañana, ganar un trofeo es maravilloso para los jugadores y el cuerpo técnico. Tenemos que tener confianza", afirmó en rueda de prensa.

El técnico italiano advirtió del peligro del conjunto culé. "El Barcelona es un equipo muy fuerte, se ve en LaLiga, porque la tienen casi ganada. Nosotros tenemos que pensar en nuestra realidad, en nuestras cualidades y en cómo afrontar este partido con nuestro espíritu. El Sevilla tiene una historia muy positiva, cada final es diferente. Tenemos que prepararnos del mejor modo posible teniendo ánimo y confianza. Todo puede ser posible a un partido", señaló.

Además, el preparador valoró la presencia de su equipo en la final. "Es un partido muy importante, estamos en la final, es una cosa bonita. Hemos hecho buena competición en 'Champions', aunque en LaLiga hemos perdido muchos puntos. Ahora estamos intentando ser quintos o sextos para estar en Europa. Casi todos los equipos en España han perdido una competición, como el caso del Barcelona, Manchester City o Real Madrid. Tenemos la oportunidad de entrar en Europa con un mes de antelación, ese es nuestro pensamiento y hay que afrontarlo con las máximas ganas", explicó.

Montella reconoció que espera un partido muy equilibrado este sábado y añadió que aún no tiene el once definido. "Espero un partido equilibrado, que se defina por detalles y ojalá que sea para nosotros. Tengo una idea del once, aunque no en su totalidad. Mañana será un día muy difícil para mí porque sólo podré elegir 18 jugadores. Alguno irá a la grada, es mi responsabilidad", comentó.

A pesar de complicar la vida a los de Ernesto Valverde en LaLiga, donde el Barcelona levantó un 2-0 en contra en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el entrenador transalpino declaró que cada partido es distinto. "Cada partido es diferente, hemos visto que es posible ganar al Barça, pero hay que estar concentrado todo el tiempo, sin bajar la tensión en ningún momento", indicó.

Además de por Messi, el italiano también fue preguntado por otros dos jugadores azulgrana: Ousmane Dembélé y Phillippe Coutinho. "Creo que jugarán los dos, pero tenemos que pensar en nosotros; si no, no podremos dormir esta noche", bromeó.

Por último, Montella no quiso entrar en la polémica sobre una posible pitada al himno y quiso elogiar a la afición sevillista desplazada a la final. "Estoy aquí para hablar de fútbol. Creo que fútbol y política son dos cosas diferentes. A la afición sólo puedo decirle que gracias por venir. Serán cerca de 30.000, es mucha gente. Tenemos que luchar juntos y para ellos", sentenció.