Anabel Medina vuelve a la pista dos años después

La capitana española de Copa Federación, Anabel Medina, volverá a vestirse de corto casi dos años después de su último partido oficial tras confirmar su participación en el Mutua Madrid Open, donde disputará el cuadro de dobles junto con Arantxa Parra.

La valenciana, que no juega desde New Haven 2016 por una lesión en su hombro derecho que sufrió en Wimbledon, disputará el cuadro de dobles con después de encarar el tramo final de su recuperación en las últimas semanas y ponerse a punto.

De esta manera, la doble campeona de Roland Garros en dobles y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 retornará a las pistas para encarar el tramo final de una carrera deportiva en la que ha llegado a sumar 11 títulos de individuales y 28 de dobles.

En este tiempo alejada de la competición, Medina ha ejercido como entrenadora de Jelena Ostapenko, consiguiendo ganar Roland Garros en 2017 desde el banquillo y llevarla al 'Top 10' de la clasificación WTA, y ha asumido la capitanía del equipo español de Copa Federación. Precisamente, este fin de semana España se impuso a Paraguay en La Manga por 4-0 para mantenerse en el Grupo II de la competición.

"No es un secreto que iba a jugar algunos torneos antes de retirarme oficialmente, pero me he preparado especialmente para poder llegar bien a Madrid y disfrutar del Mutua Madrid Open ante el público español. Luego jugaré algunos torneos más antes de despedirme de las pistas para siempre, pero estoy segura de que las emocionas más fuertes serán las que viva en la Caja Mágica", dijo la capitana de Copa Federación en un comunicado del torneo.