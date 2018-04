Marta Peiró: "El derbi se juega más con el corazón que con otra cosa"

La jugadora del Valencia Femenino Marta Peiró aseguró este martes que no ve un favorito claro para el derbi de la Liga Iberdrola del próximo sábado contra el Levante y apuntó que no ve imposible superar el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino que ahora está en 22.000 espectadores. El encuentro se juega el sábado, a las 13 horas, en el Ciutat de València.

"No me arriesgo a decir quién es el favorito porque en un derbi puede pasar cualquier cosa. Se juega más con el corazón y las ganas que otra cosa. Para mí no hay favorito, lógicamente si tuviera que decir uno diría el Valencia, pero puede pasar cualquier cosa y eso es lo que lo hace tan atractivo para el espectador y nos hace afrontar el partido con más motivación que cualquier otro", dijo la futbolista del Valencia.

Marta Peiró participó junto a su compañera Alejandra Serrano y las jugadoras del Levante Femenino Jéssica Silva y Lucía Gómez en una sesión de firma de autógrafos para promocionar el derbi del próximo sábado, que se juega a partir de las 13:00 horas en el Ciutat de València.

Para la delantera del Valencia no es imposible superar los 22.000 espectadores que acudieron al Wanda Metropolitano para presenciar el derbi entre el Atlético y el Madrid CFF el pasado 17 de marzo. "No lo veo imposible. ¿Quién nos iba a decir hace diez años que nos iban a televisar ahora tres o cuatro partidos cada fin de semana? Estamos saltando barreras y lo veo posible, ¿por qué no?", adelantó.

Marta, que confesó que el derbi de la pasada temporada en Mestalla "fue el momento más especial" de su corta experiencia en la elite tras marcar uno de los goles de su equipo en la victoria por 6-0, explicó que el partido ante el Levante es idóneo para reivindicar el potencial de su equipo. "Es una semana de ilusión. Venimos de una racha muy negativa para mí por la gran plantilla que tenemos y el escudo que defendemos y ahora mismo hemos sabido darle la vuelta con la victoria ante el Rayo. Creo que el fútbol ha sido un poco injusto porque hemos trabajado muy bien y no nos han salido las cosas. El Levante es la opción idónea para reivindicarnos", finalizó.

Mientras, su compañera Alejandra Serrano explicó que no deben centrarse únicamente en la delantera del Levante Charlyn Corral, que es la máxima goleadora de la Liga Iberdrola con 24 goles, y apostó por el Valencia tras haber roto la pasada semana una mala racha de siete jornadas sin ganar. "Teníamos una losa encima y nos la quitamos contra el Rayo. Ahora lo afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Estamos sextas y tenemos al Levante pisándonos los talones. Podemos sacarlo adelante y mantenernos en los puestos de Copa de la Reina. En un derbi siempre se tienen ganas", indicó Alejandra