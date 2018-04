Salah se llevará al Mundial de Rusia a un fisioterapeuta de Benicàssim

nEl fisioterapeuta de Benicàssim Rubén Pons, quien trabaja para el Liverpool desde 2014, formará parte de la selección de Egipto en el Mundial de Rusia después de que la estrella del conjunto inglés, Mohamed Salah, se lo haya pedido personalmente. «Me lo comentó hace unos días, pero esperé a que pasara el partido de ida de la Liga de Campeones contra la Roma (5-2) para hacerlo público. Es una mezcla de satisfacción por la muestra de confianza hacia mí y de alegría por vivir esa experiencia», confiesa.

Aunque la relación que mantiene con el delantero egipcio es muy buena, no se habría imaginado nunca algo así. «Él no solía tratarse mucho en sus anteriores equipos (Arab Contractors SC, FC Basel, Chelsea FC, AC Fiorentina y AS Roma) y aquí hacemos tratamiento todos los días, por lo que se genera un vínculo y solo puedo agradecer su confianza», explica.