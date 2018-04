Alonso: "Es la mejor carrera de mi vida"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que la de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó séptimo, fue "la mejor carrera" de su vida, en una cita en la que tuvo premio por su "resistencia y pundonor" después de casi abandonar por un choque en la salida.

"Ha sido una carrera muy loca. Otro séptimo puesto. Hoy ha sido por resistencia, por pundonor. Nadie hubiese llegado al 'pit lane' y nosotros hemos luchado cada vuelta, rozando los muros. Es la mejor carrera de mi vida", explicó en las declaraciones a Movistar F1.

El asturiano, que salió el duodécimo, aseguró que lo hicieron "muy bien" con un coche "medio roto", ya que estuvo a punto de abandonar tras sufrir un choque al inicio que le dejó sin alerón y con las dos ruedas derechas pinchadas. "Contento por los puntos. Llegué al 'pit' de milagro, no tenía ni alerón ni ruedas ni nada. Me cambiaron las ruedas y salimos a la carrera con el 'safety car', me dijeron que el coche estaba muy dañado. Ganamos algunas posiciones y luego con el otro 'safety' adelantamos a Stroll, y sorprendentemente con un coche que estaba medio roto lo hicimos muy bien", declaró.

Siete coches han abandonado en este Gran Premio de Azerbaiyán que ha sido el más accidentado de lo que va de calendario. "He tenido daños significantes. Cuando te dicen eso siempre es una mala noticia. Cuando tienes un alerón dañado no tendría que ser problema, pero cuando me dijeron 'Significant Damage' me temí lo peor", añadió.

Por último, Alonso se mostró contento por su actuación en carrera una vez más y porque acumula 23 adelantamientos en las cuatro pruebas disputadas hasta ahora. "Ojalá no adelantemos tanto en las siguientes carreras. Hemos tenido mala suerte en la salida con ese toque que nos hicieron un 'sandwich' en el medio y luego tuvimos más suerte al final con el 'safety car'", manifestó.

"Estoy contento porque hemos recortado puntos a Red Bull, que no han acabado hoy. Vettel, que era líder del Mundial y hemos estado por delante. Tampoco nos han saco muchos puntos, así que bien", finalizó.

Id: