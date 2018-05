Roig: "Al Valencia no le falta nada, me gustaría estar en su situación"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, afirmó ante la disputa del duelo regional con el Valencia del próximo sábado, que a su equipo le faltan «pocos puntos» para lograr la clasificación para la Liga Europa, mientras que del conjunto valencianista dijo que «ya están en Champions». «A nosotros nos faltarán pocos puntos -para jugar la Liga Europa-, pero me gustaría estar en la situación del Valencia para no estar preocupado. Al Valencia no le falta nada. Estará en Champions y nosotros esperamos estar en Europa el año que viene», dijo en el acto de presentación del III Trofeu Villarreal CF de pilota.

Para Roig lo más importante en el partido ante el Valencia en La Cerámica son «los tres puntos en juego, que haya buen partido y rivalidad deportiva porque al final esto no es más que fútbol». Además, destacó que los aficionados del Villarreal tienen «mucha ilusión» puesta en el partido, y deseó que los seguidores que se citen en el estadio «tengan buen comportamiento y disfruten de este gran partido».

Fernando Roig también indicó que, tras confirmarse la permanencia la próxima temporada del Levante UD en Primera este fin de semana, los tres equipos valencianos hacen que «la Comunitat sea más grande a través del deporte». El presidente del Villarreal aseguró que en el club están satisfechos con el rendimiento del equipo en la presente temporada, a falta de que en las jornadas que restan certifiquen la clasificación para disputar la próxima edición de la Liga Europa. «Estoy muy contento después del 4-1 ante el Celta. 54 puntos y cinco o seis puntos de diferencia con los perseguidores nos hace depender de nosotros. Nos faltan cuatro partidos y espero cumplir el objetivo con un buen final de Liga para el equipo, con partidos muy complicados ante el Valencia, Barça y Madrid».

Roig recordó que, en los 18 años que el Villarreal acumula en Primera, en quince de ellos lograron competir en Europa, cuatro de estos en la Liga de Campeones, y que «lo máximo que se marca el club es estar en Primera y en Europa».

Jornada 37: Horarios unificados

LaLiga confirmó este lunes que ocho partidos de la penúltima jornada de Primera tendrán horario unificado a las 18.30 horas del sábado 12 de mayo, a excepción de los encuentros Espanyol-Málaga y Levante-Barcelona que se jugarán el domingo 13 por la tarde. «Todos los partidos están sujetos a modificaciones de fecha y hora, tras resultados y clasificación de la jornada inmediatamente anterior», la prevista para el próximo fin de semana, según precisó LaLiga.

Sábado 12-Mayo

18.30 Deportivo-Villarreal

18.30 Real Madrid-Celta de Vigo

18.30 Real Sociedad-Leganés

18.30 Betis-Sevilla

18.30 Alavés-Athletic Club

18.30 Getafe-Atlético de Madrid

18.30 Eibar-UD Las Palmas

18.30 Girona-Valencia

Domingo 13-Mayo

16.15 Espanyol-Málaga

20.45 Levante-Barcelona.