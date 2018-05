«Creo que la cosa va muy bien. Es complicado porque se tienen que tocar muchas teclas y arreglas muchas cosas, pero me da la sensación de que estamos avanzando y mucho. Creo que dentro de poco podremos decirlo oficialmente». Así de optimista se mostró ayer el alcalde de València, Joan Ribó, al ser inquirido por las negocaciones con el Valencia Basket y su accionista mayoritario, Juan Roig, para la construcción de un nuevo pabellón en el barrio de Malilla.

El alcalde recalcó que todavía deben ser prudentes pero explicó que han superado las dificultades más importantes y que la fórmula para su construcción será a través de una concesión de cincuenta años. «Un pabellón de este tamaño y sus aspectos burocráticos no se resuelven en dos días, pero estamos cerca de una solución para empezar a trabajar en este tema, muy cerca de poder decir: 'esto va a empezar'», añadió. «Creo que eso será pronto, pero no depende sólo de nosotros, es una decisión compartida pero es una voluntad mutua. Tengo la sensación de que a los grandes problemas se les ha encontrado el camino. Faltan los detalles», expresó el acalde, que no quiso estimar una fecha para la construcción del pabellón o su apertura. Por contra, sí que se mostró esperanzado en que el proceso de licitación se pueda resolver este mismo año.

Tal como publicó ayer este periódico, el Ayuntamiento de València y Juan Roig ya han alcanzado un acuerdo sobre el suelo donde se construirá este nuevo pabellón, con una concesión del suelo por 50 años. Por el alquiler de la parcela de 19.500 metros cuadrados, ubicada entre la avenida Antonio Ferrandis y la calle Ángel Villena, a espaldas de la recientemente inaugurada L'Alqueria del Basket, Juan Roig tendrá que pagar un cánon con dos partes: una parte fija anual y una variable, resultante de los beneficios que obtenga el propietario del Valencia Basket gracias al pabellón.

Las reuniones entre ambas partes, el ayuntamiento y el club, proseguirán en las próximas semanas para dar forma al acuerdo final.

Una cancha urbana en el centro

Por otro lado, la plaça de l'Ajuntament de València se convierte hoy en una cancha urbana de baloncesto que acogerá una competición 3x3 nocturna donde también se buscará al triplista más certero» y al «rey de la pista». Los partidos enfrentarán a los mejores deportistas «callejeros», amateurs, con jugadores profesionales junior del Valencia Basket.

Esta iniciativa, pionera, trata de fomentar el deporte y la práctica del baloncesto para acercarlo al público en la calle. Se estrena en casa del actual campeón de liga, el Valencia Basket, y después recorrerrá otras ciudades de España.