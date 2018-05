Jaume Masià roza el podio en Moto3 tras remontar veinte puestos

El alemán Phillip Oettl (KTM) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de España de Moto3 que se disputó en el circuito de Jerez Ángel Nieto, en el que el valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) la lío en la cuarta vuelta y provocó una caída de cuatro pilotos y su compañero de equipo Alonso López perdió el podio -tercera plaza-, por exceder los límites del circuito. El valenciano Jaume Masià protagonizó una espectacular remontada y, partiendo de la vigésimaquinta posición, acabó quinto luchando por subir al cajón.

Oettl, que inauguró su casillero de victorias en el Mundial, supo frenar al italiano Marco Bezzecchi (KTM) en la vuelta final, en la que Alonso López se peleó tanto con Masià como con marcos Ramírez por la tercera posición, que al final perdió por una decisión de Dirección de Carrera, que consideró que tanto él como el italiano Niccolo Antonelli (Honda) habían excedido los límites del circuito en alguna curva del trazado.

Jorge Martín, perjudicado por el percance protagonizado por Arón Canet, no pudo terminar la carrera y con ello perdió el liderato en la provisional del mundial en favor de Marco Bezzecchi, que suma 63 puntos por los 55 de Martín y los 48 de Canet. El piloto de Corbera fue sancionado por el Panel de Comisarios del campeonato del mundo de motociclismo con salir último en el siguiente gran premio, en el circuito francés de Le Mans, mientras que al italiano se le ha sancionado con la pérdida de seis posiciones en la formación de salida de Moto2. Canet fue sancionado por conducción irresponsable (Art. 1.21.2 del reglamento deportivo de la FIM), con el agravante de ser reincidente, pues en los entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina que se disputó en Termas de Río Hondo ya tiró por los suelos al kazajo Makar Yurchenko, sin que posteriormente fuese penalizado, lo que le vale la sanción contemplada en el artículo 3.2.1 del Código Disciplinario de la FIM.

El valenciano lamentó el percance en el que involucró a otros pilotos, entre ellos Jorge Martín y pidió disculpas, ya que no era su intención «ni mucho menos, y son errores que no pueden cometer pilotos experimentados que llevan tres años ya en el Mundial como yo». «Lo siento», recalcó Canet, quien comentó que había tenido «un pequeño percance con mi guante izquierdo, que es donde tengo el freno trasero de la rueda, porque no lo tengo en el pie, sino en la mano, y no podía parar la moto lo suficientemente bien».

«He empezado a tirar y me lo he colocado en la recta como he podido, así que a falta de cuatro o cinco vueltas me he dicho que era la hora de atacar, como hacemos siempre», continuó Canet. «Cuando lo he intentado con Jorge (Martín), he visto que íbamos muy, muy cerrados y han frenado todos muy lejos y no sabía que lo iban a hacer tan lejos, pero yo lo he hecho también y el problema ha sido que me veía con posibilidades de meter la moto, pero hasta que ha hecho tope la dirección y justamente Jorge ha soltado un poco de frenos, ha cerrado la trayectoria para entrar bien y yo he llegado súper colado, porque no he podido parar la moto bien después de que hiciese tope la dirección con el tren trasero y me he llevado a Jorge, Enea (Bastianini) y Arbolino», reconoció el piloto de Estrella Galicia 0'0.

Martín fue muy crítico con Arón Canet y afirmó que «no es la primera vez y tendrían que actuar. La maniobra de Canet ha destruido por completo mi carrera, no es la primera vez que sucede y creo que se tendría que actuar», recalcó Martín.