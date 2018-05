la perseverança de jaume masià

Si de perseverança es tracta, Jaume Masià demostra que mai hi ha que donar-se per vençut malgrat que tot semble perdut. En aquesta carrera va ser l'exemple vivent de què els últims seran els primers després d'arrencar a la vintè cinquena plaça tot feia indicar que les seves opcions d'aconseguir un bon resultat s'havien anat esvaint, però a un ritme vertiginós va començar a remuntar posicions i només en la primera volta va avançar a deu pilots i va passar per meta el quinzè. Al final va arribar a lluitar pel podi, encara que va acabar cinquè. 20 posicions per davant de la que havia arrancat.

L'altra cara de la moneda la va protagonitzar Jorge Navarro. Autèntica mala sort del de la Pobla de Vallbona després d'un genial cap de setmana en què en tot moment va estar entre els millors i va aconseguir marcar el quart millor registre per a parrilla. Se'l veia fort i amb ganes i de fet en els últims entrenaments lliures, el diumenge pel matí, era el segon pilot més ràpid.

Van durar molt poc les seues aspiracions i l'il·lusió dels molts seguidors que té. A penes un quilòmetre, ja que en la primera volta, en la sisena corba, Luca Marini, el germaníssim de Valentino Rossi ha tocat amb la seva roda davantera a la posterior de Navarro l'ha tirat acabant així la seua carrera.

En aquesta categoria de Moto2, altre valencià, Iker Lecuona, va deixar l'empremta de la seua qualitat como a pilot i va ficar de manifest que a poc que l'acompanye la sort, té per davant un futur impressionant. Va aconseguir el seu objectiu d'acabar en el Top Ten i es va classificar novè, malgrat que havia arrancat el vint en parrilla. Héctor Barberá va tornar a decebre en acabar la carrera a la catorzena posició a 27 "(quasi mig minut) del vencedor. Posició aquesta res d'acord amb un pilot que abans de començar la temporada manifestava sempre que tenia ocasió per a això, que tornava a Moto2 per lluitar per el títol. Altre valencià, Hèctor Garzó, també va córrer com wild card a Jérez i va acabar la carrera complint amb el seu objectiu d'acumular quilòmetres i experiència.

Finalment, Arón Canet, candidat al títol de Moto3, va ser víctima de la seua fogositat i va entrar totalment passat en una corba, frenant massa tard i va caure, arrossegant a altres pilots en la seua caiguda. El dia que es mentalitze que anar de pressa per caure més tard ni és bo per a ell ni per al seu equip, ell mateix es sorprendrà dels resultats. Té un excel·lent futur per davant, però ha d'aprendre a controlar-se.