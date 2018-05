El Valencia Femenino renueva a Gio

El Valencia CF femenino ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con la jugadora Georgina Carreras 'Gio' para ampliar su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2019, según informó el club en un comunicado.

La jugadora catalana, que el próximo 9 de junio cumplirá 29 años, completará así su sexta temporada en el club valenciano y mostró su satisfacción por continuar una temporada más en la entidad.

"He renovado porque sigo creyendo en el proyecto del Valencia Femenino, en su ambición por aspirar a más cada año. Hace cinco años aposté por el proyecto y me he sentido en casa desde entonces. A pesar de que todos los años se han vivido cambios, el equipo siempre ha mantenido esa esencia dentro del vestuario que lo hace diferente a los demás. Creo que la evolución ha sido muy ascendente, de ser equipo sorpresa a, hoy en día, ser un referente en el fútbol femenino español, explicó Gio.

Gio es actualmente la tercera capitana de la plantilla, un grupo al que aporta su experiencia. La centrocampista, que lleva el 20 a la espalda, participa activamente en la organización y creación del juego, con suma precisión en los pases y en los chuts de larga distancia. Y sobre todo, es una excelente profesional comprometida con el equipo de Mestalla.

A falta de una jornada para el final de la Liga Iberdrola, el Valencia Femenino es quinto en la clasificación. El conjunto blanquinegro consiguió el pasado fin de semana su tercera victoria consecutiva en la competición regular al vencer al Zaragoza CF Femenino con un merecido gol que llegó en el minuto 93 por mediación de Marta Peiró. tras sucesivos intentos de las blanquinegras durante todo el partido. Antes, habían ganado el derbi al Levante UD en el Ciutat de València ante 14.000 espectadores. El Valencia, bien dirigido por Gio Carreras, tuvo profundidad por la derecha con las incursiones de Deborah. El Levante depedió demasiado de Charlyn y solo al final apretó de verdad a la zaga valencianista. Con estos triunfos, las chicas del Valencia CF siguen sumando en la clasificación y afianzan la quinta plaza a tan sólo una jornada de que finalice la competición. Jugará la Copa del Rey.

La liga femenina ha dado un paso gigantesto desde que Iberdrola la apadrina. El Levante UD, uno de los pioneros junto al Athletic, y el Valencia CF lo saben bien, cada vez con fichajes más sonados.