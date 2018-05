«Lo más importante era que la gente se fuera contenta»

Y después del partido, la piña, la celebración, el homenaje y la vuelta de honor para cerrar una temporada complicada, pero con final más que feliz. Nadie se quiso ir de Orriols sin dar las gracias a la plantilla y, sobre todo, al cuerpo técnico que ha hecho posible lo que se antojaba un milagro: sellar la permanencia y ahora aspirar a acabar en media tabla después de sumar 25 puntos de 30 y derrotar al Barcelona invencible. Palabras mayores.

La afición coreó el nombre de Morales, el de Boateng, pero ante todo, el de Paco López, el hombre que cambió el rumbo de un equipo a la deriva y que anoche, con la sonrisa en la cara, fue manteado por todos sus futbolistas. «Esto simboliza el ambiente del vestuario. Es un reconocimiento de la alegría que tenemos todos. Dentro del vestuario hay valores muy importantes», apuntó.

«Siento mucha felicidad de ver el vestuario, los jugadores... De acordarse de cómo estaba el equipo hace dos meses y ver a la afición disfrutar del equipo. Es emoción contenida, pero estoy satisfecho y orgulloso de ver al levantinismo contento», indicó.

«Hemos asumido el riesgo de jugar contra el Barça, hemos tratado de presionarles alto... Lo que pretendíamos, además de ganar, era dar la a la afición un espectáculo y eso lo hemos conseguido. Hemos dejado a los delanteros con los centrales y asumimos que defendíamos con dos menos, pero teníamos claro que este equipo tiene que ser valiente. Lo más importante era que le gente se fuera contenta.», añadió. «Es una de las victorias más importantes en Orriols, pero más por cómo ha sido. Los dos equipos hemos buscado la portería rival. Puede que sea histórica», señaló. «Ahora tenemos que disfrutar de lo que estamos haciendo y hacer otro buen partido el domingo que viene. La temporada que viene ya vendrá».

«Boateng tiene muchas ganas de mejorar y unas condiciones físicas muy importantes. Pero es que a los jugadores llevo dos semanas diciéndoles que lo tengo muy difícil para hacer un once. Hoy merecían todos jugar. No es fácil. Es una injusticia que haya gente sin jugar», dijo.

Por su parte, Valverde dio el mérito al Levante UD. «Han sido tres goles en diez minutos. Nos hemos ido al descanso convencidos de remontar. Ellos están en un estado de forma que arman las contras muy rápido. No lo contemplaba nadie, tampoco nosotros. Hay que darles mérito. Lo han hecho muy bien. Nos hemos puesto 5-1 y era increíble en ese momento. Hemos tenido la opción del empate pero no ha podido ser. Ellos están en un momento que le sale todo, liberados de la presión que han tenido. Quizá en otro momento de la temporada este resultado no se hubiese dado», dijo. Además, se alegró por Paco López. «Es el equipo de la Liga que mejor está ahora mismo. Si a eso le sumas el nivel de efectividad que tiene... Me alegro por Paco porque nos conocemos y hemos trabajado juntos».

Homenaje a Conchín y Pastoret

El Levante UD rindió homenaje a los abonados fallecidos esta temporada con un minuto de silencio antes del partido. Además de Conchín, esposa de Paco Fenollosa, también faltó ayer Enrique Pastor «Pastoret», la voz del himno del club durante muchos años.