Ondara agafa la davantera

Enguany és la primera temporada de Juanma Garrido com coordinador de l'escola de pilota d'Ondara, nascuda en 2005 i ara impulsada per l'ajuntament. Amb l'ajuda de Nèstor, jugador professional, esta escola de la Marina ha donat un pas endavant. «Tenim 28 alumnes, des de prebenjamins fins a juvenils, i hem passat a ser unes de les punteres en els campionats. Estem participant en els Jocs Escolars de totes les modalitats. Fem raspall, galotxa, escala i corda, frontó, one wall i ara en breu començarem a competir en llargues», explica Garrido, de Xaló.

«La pilota és un esport que requereix coordinació i combinar totes les modalitats dóna un bagatge molt important. Comencem amb raspall, que és una modalitat més fàcil per als xiquets», diu Garrido.

«Rebem xiquets que estan 'xuclant' banqueta en altres esports i arriben a la pilota i disfruten, perquè amb tres xiquets ja tens un equip. Ací cabem tots, eixa és la nostra filosofia. No podem deixar als xavals en l'escala sense jugar, ací totos juguem», explica.

Ondara va acollir el dissabte les finals autonòmiques escolars de raspall. L'escola va tindre representans en les categories cadet, aleví i benjamí. A més, fins a quatre jugadors estan en tecnificació. Una escola que ha agafat la capdavantera.