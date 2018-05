Protestan a la Universitat por un premio sobre deporte femenino dado a un hombre

Cuatro proyectos liderados por mujeres sobre deporte femenino se quejan de que un premio concedido por la empresa alimentaria Delikia y patrocinado por la Universitat de València haya recaído en el único hombre de las 5 candidaturas, el periodista Raúl Cosín. El premio, concedido la semana pasada en unas jornadas sobre mujeres y deporte en la Universitat, está dotado con 1.500 euros. Los 4 proyectos femeninos propone ahora que el premio se reparta entre los 5 o se declare nulo.

Las candidatas han enviado una queja a la nueva rectora, Mavi Mestre, a la responsable de Igualdad de la Universitat de València y a la diputada provincial de Igualdad, Isabel García. Una de las aspirantes, Maravillas Aparicio, reconocida por ser la organizadora de la 10KFem, lidera la movilización, en la que ya ha logrado adhesiones como la de la Asociación Mujeres y Deporte Profesional.

Las propuestas de mujeres presentadas al concurso son: una sobre esgrima adaptada para personas con diversidad funcional; otra para aumentar la presencia femenina en el ajedrez; una tercera que fomenta la actividad física en las mujeres; y una cuarta que impulsa la 10KFem, la primera carrera femenina de 10 kilómetros en España. El ganador, Raúl Cosín, presentó una web de información sobre deporte femenino.

«Queremos abrir una reflexión sobre la necesidad de visibilizar el deporte femenino», dice Maravillas. «En el deporte masculino, no existimos; y en el femenino, el número de entrenadoras, directivas y árbitras es del 5%. No estamos en la toma de decisiones y eso no ha cambiado en los últimos 10 años. Quieren que nos retiremos».

«Ya es casualidad que con cuatro propuestas lideradas por mujeres gane la única de un hombre», añade Maravillas y se pregunta «¿qué función cumple el departamento de Igualdad de la Universitat?». Las candidatas enviaron ayer una carta a la organización preguntando quién componía el jurado y qué criterios utilizaron, además de asegurar que se incumplieron las bases al no haber nadie en el jurado en representación ni de la dirección general de Deportes ni de la Diputación.

En el jurado hubo tres mujeres y un hombre: José Campos, director de Educación Física y Deportes de la Universitat; Ines Soler, Técnica de Igualdad de la Universitat; Ana Gómez, de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento; y Puri Naya, de Delikia.

Los criterios de evaluación fueron cinco: 1. Grado de innovación de la propuesta. 2. Identificación de la oportunidad. 3. Calidad de la propuesta. 4. Originalidad. 5. Perfil del equipo de trabajo.

«La propuesta ganadora nos pareció ligeramente mejor que las otras, que también eran buenas», explicó José Campos.