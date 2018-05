El bronce se escapa de la Fonteta

No pudo ser. El Barcelona sesgó las opciones del Valencia Basket de subir algún puesto más en la tabla y relegó a los taronja a la cuarta posición en un duelo de poder a poder. En un final de cara o cruz, esta vez salió la cara amarga de la derrota con un tapiz en el que la actuación arbitral, sin ser decisiva volvió a desquiciar en algunos momentos con un criterio excesivamente cambiante.

El plano físico volvió a ser protagonista ya que Green, no salió en la segunda mitad. El californiano no actuó por precaución debido a una sobrecarga en los isquios que en principio no reviste gravedad. Dubljevic volvió a jugar atenazado con una tendinitis y guardará reposo en los próximos días para no asumir más riesgos. El equipo deberá reforzarse a nivel mental para llegar de la mejor manera posible a las series por el título en las que de momento desconoce su posible rival. El campeón de la Liga Endesa no ha dicho su última palabra.

El partido comenzó con la igualdad que se esperaba y mucho respeto por parte de los dos equipos. La entrada en la pista de San Emeterio y Doornekamp avivó el ritmo de los taronja para obligar a Pesic, técnico culé, parar el encuentro (14-6). El Valencia Basket no bajó su ritmo y con una anotación muy repartida alcanzó el final del primer cuarto por delante de manera merecida (21-14). El segundo capítulo del choque volvió a equilibrar el duelo debido a que el Barcelona mejoró sus prestaciones defensivas además de castigar el rebote ofensivo. El conjunto de Vidorreta perdió la frescura en el tiro exterior del principio lo que propició que el electrónico volviera a comprimirse (26-26). Acciones de mérito de Dubljevic o Thomas hicieron que los valencianos llegaran al descanso con ventaja (36-34).

Tras el paso por los vestuarios el cuadro de Pesic aumentó la intensidad defensiva llevando el juego a un nivel físico muy alto que complicó las cosas para los valencianos para conseguir ponerse por delante por primera vez en el choque tras un triple de Koponen (42-43). Gracias al talento individual el Valencia Basket consiguió con tesón volver a tomar la delantera al concluir el tercer período (52-47).

El conjunto taronja aumentó todavía más su ventaja después de que Buva culminara una gran acción ofensiva (56-47). No desfalleció el Barcelona y un triple de Claver puso las cosas complicadas a los de Vidorreta (66-70). El cuadro valenciano apretó todavía las tuercas gracias a una valiente entrada a canasta de Vives (70-70). Dubljevic tuvo la canasta ganadora pero su tiro fue taponado por Hanga. El jueves en Andorra, se conocerá el camino definitivo de cara a poder revalidar el título.