Rafa Martínez se apunta al play-off ante el Gran Canaria

Rafa Martínez, escolta del Valencia Basket, explicó que se encuentra mejor de la lesión en la rodilla que le ha tenido varias semanas de baja y que, aunque no está al cien por cien, tratará de ayudar al equipo en el cruce de cuartos de final ante el Herbalife Gran Canaria. El primer partido de los play-offs por el título de Liga se juega mañana lunes a las 20.30 horas en La Fonteta.

«Poco a poco me voy encontrando mejor. Ojalá estuviera como hace tres semanas, pero no es el caso. Lo que tengo claro es que voy a ayudar al equipo en todo lo posible dentro y fuera de la pista, ser positivo y sumar lo que pueda», explicó el capitán. El jugador catalán advierte que el Herbalife Gran Canaria «lleva años estando en nivel top, ha jugado finales europeas, ha jugado finales de la Copa del Rey, es un equipo que está acostumbrado a estar en la parte alta de la clasificación, a jugar play-offs y fases finales. Así que seguro que será un partido complicado, típico de play-off, donde nos jugamos mucho tanto ellos como nosotros para no acabar ya la temporada», apuntó.

Rafa Martínez recordó que se han ganado «el derecho a jugar el primer partido en casa y eso es muy importante y solo debemos pensar en el primer partido». De hecho, recalcó que no deben pensar en la posibilidad de clasificarse para la Euroliga. «Luego puede que pasar esta eliminatoria te puede dar un premio, pero no sabes si pasando vas a estar en Euroliga porque hay otros equipos que están jugando por lo mismo que nosotros. Hay que pensar en lo que es, un play-off de cuartos de final, que ya es lo suficientemente importante», señaló. El jugador se mostró convencido de que «aunque sea lunes, nuestra afición va a responder».