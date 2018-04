Partido:CAI Zaragoza - Valencia Basket

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Álex Suárez Tecnyconta Zaragoza " Mate de Álex Suárez cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 2 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 4 - 2 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nikola Dragovic y tiro libre adicional por la &NROª falta de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 4 - 2 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla la bandeja. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 2 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 2 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Jonathan Barreiro falla la bandeja. El balón se va fuera. cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 6 - 2 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Canasta de Jonathan Barreiro cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 6 - 5 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Nikola Dragovic falla el triple. El rebote ofensivo es para Jonathan Barreiro cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 8 - 5 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Jonathan Barreiro cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 8 - 5 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Rebote ofensivo de Bojan Dubljevic tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 8 - 8 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 10 - 8 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nikola Dragovic cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 10 - 10 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde y tiro libre adicional por la &NROª falta de Janis Blums cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 10 - 11 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Rebote ofensivo de Nikola Dragovic tras fallar una bandeja cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 12 - 11 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Palmeo de Nikola Dragovic cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 12 - 14 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 12 - 14 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla el triple cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 12 - 14 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 12 - 16 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 12 - 16 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 12 - 19 Alberto Abalde Valencia Basket " Triple de Alberto Abalde con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 12 - 19 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla la bandeja. El rebote defensivo es para Janis Blums. cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 12 - 21 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 12 - 21 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Michal Michalak falla la canasta. El rebote defensivo es para Erick Green. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 12 - 21 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Tomás Bellas. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 12 - 21 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Rebote ofensivo de Nicolas De Jong tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 12 - 21 Janis Blums Tecnyconta Zaragoza " Janis Blums falla el triple. El rebote defensivo es para Erick Green. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 12 - 21 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 12 - 21 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el palmeo. El rebote defensivo es para Tomás Bellas. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 14 - 21 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Michal Michalak cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 16 - 21 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nikola Dragovic cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 16 - 21 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 Minuto 10' Puntos - Resultado 16 - 21 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Nikola Dragovic falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 16 - 21 Paul Stoll Tecnyconta Zaragoza " Paul Stoll falla el triple. El rebote defensivo es para Latavious Williams. cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 16 - 21 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Michal Michalak. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 16 - 21 Janis Blums Tecnyconta Zaragoza " Janis Blums falla el triple. El rebote defensivo es para Sergi García. cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 18 - 24 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nicolas De Jong cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 18 - 26 Joan Sastre Valencia Basket " Triple de Joan Sastre cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 20 - 26 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nicolas De Jong y tiro libre adicional por la &NROª falta de Latavious Williams cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 21 - 26 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Michal Michalak. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 21 - 26 Álex Suárez Tecnyconta Zaragoza " Álex Suárez falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi García. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 21 - 26 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote defensivo es para Gary Neal. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 21 - 26 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Gary Neal. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 21 - 26 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 21 - 28 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 23 - 28 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Canasta de Michal Michalak cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 23 - 30 Latavious Williams Valencia Basket " Gancho de Latavious Williams cuarto 2 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 23 - 33 Erick Green Valencia Basket " Triple de Erick Green cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 23 - 33 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla la canasta cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 25 - 33 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Canasta de Xavi Rey cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 25 - 33 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 25 - 35 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 25 - 35 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 25 - 35 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla la bandeja. El rebote defensivo es para Nikola Dragovic. cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 27 - 35 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Xavi Rey cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 27 - 35 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple cuarto 2 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 30 - 35 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Triple de Nikola Dragovic cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 30 - 35 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 30 - 38 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 30 - 38 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Xavi Rey cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 30 - 38 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Xavi Rey falla el triple. El rebote ofensivo es para Gary Neal cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 30 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas cuarto 2 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 30 - 43 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 30 - 43 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla el triple. El rebote defensivo es para Rafa Martínez. cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 30 - 43 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Xavi Rey falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 30 - 43 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Jonathan Barreiro falla el triple. El rebote defensivo es para Rafa Martínez. cuarto 3 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 30 - 46 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom con asistencia de Rafa Martínez cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 30 - 46 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El rebote ofensivo es para Xavi Rey cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 32 - 46 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Canasta de Xavi Rey y tiro libre adicional por la &NROª falta de Alberto Abalde cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 33 - 46 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 35 - 51 Will Thomas Valencia Basket " Triple de Will Thomas cuarto 3 Minuto 02' Puntos - Resultado 35 - 51 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 3 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 35 - 53 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 35 - 53 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Jonathan Barreiro falla la canasta cuarto 3 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 37 - 53 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Gary Neal cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 37 - 53 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Tomás Bellas. cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 37 - 53 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla el triple. El rebote ofensivo es para Xavi Rey cuarto 3 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 39 - 53 Xavi Rey Tecnyconta Zaragoza " Canasta de Xavi Rey cuarto 3 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 39 - 55 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 39 - 55 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 40 - 55 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Rebote ofensivo de Nicolas De Jong tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 3 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 42 - 55 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nicolas De Jong cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 42 - 57 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Nicolas De Jong falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi García. cuarto 3 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 45 - 57 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Triple de Michal Michalak cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 45 - 59 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 47 - 62 Sergi García Valencia Basket " Triple de Sergi García cuarto 3 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 50 - 62 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Triple de Gary Neal cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 52 - 62 Paul Stoll Tecnyconta Zaragoza " Mate de Paul Stoll tras un contraataque cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 54 - 64 Nicolas De Jong Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nicolas De Jong cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 54 - 64 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla la canasta. El rebote defensivo es para Álex Suárez. cuarto 3 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 57 - 64 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Triple de Gary Neal cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 59 - 64 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Michal Michalak cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 59 - 64 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Latavious Williams cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 59 - 66 Latavious Williams Valencia Basket " Palmeo de Latavious Williams y tiro libre adicional por la &NROª falta de Janis Blums cuarto 3 Minuto 10' Puntos - Resultado 61 - 69 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple cuarto 4 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 61 - 72 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 61 - 72 Álex Suárez Tecnyconta Zaragoza " Álex Suárez falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 61 - 72 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 61 - 74 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 61 - 74 Álex Suárez Tecnyconta Zaragoza " Álex Suárez falla el triple. El rebote defensivo es para Erick Green. cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 63 - 74 Erick Green Valencia Basket " Rebote ofensivo de Erick Green tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 63 - 77 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 63 - 77 Joan Sastre Valencia Basket " Rebote ofensivo de Joan Sastre tras fallar una bandeja cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 63 - 77 Latavious Williams Valencia Basket " Latavious Williams falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Joan Sastre cuarto 4 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 63 - 80 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 63 - 80 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 63 - 80 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Paul Stoll. cuarto 4 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 66 - 80 Jonathan Barreiro Tecnyconta Zaragoza " Triple de Jonathan Barreiro cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 67 - 83 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Rebote ofensivo de Bojan Dubljevic tras fallar una bandeja cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 67 - 85 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 4 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 70 - 85 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Triple de Gary Neal cuarto 4 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 70 - 88 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 70 - 88 Gary Neal Tecnyconta Zaragoza " Gary Neal falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 4 Minuto 07' Puntos - Resultado 70 - 88 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla la bandeja cuarto 4 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 72 - 88 Nikola Dragovic Tecnyconta Zaragoza " Bandeja de Nikola Dragovic cuarto 4 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 72 - 91 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 72 - 91 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 4 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 72 - 93 Will Thomas Valencia Basket " Gancho de Will Thomas cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 74 - 95 Latavious Williams Valencia Basket " Palmeo de Latavious Williams cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 74 - 95 Michal Michalak Tecnyconta Zaragoza " Michal Michalak falla el triple. El rebote defensivo es para Latavious Williams. cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 74 - 97 Tryggvi Hlinason Valencia Basket " Gancho de Tryggvi Hlinason cuarto 4 Minuto 10' Puntos - Resultado 74 - 97 Tomás Bellas Tecnyconta Zaragoza " Tomás Bellas falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.