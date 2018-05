Partido:Valencia Basket - Estudiantes

cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 0 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 0 Goran Suton Movistar Estudiantes " Goran Suton falla la canasta cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 0 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Sylven Landesberg falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 4 - 0 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 0 Alec Brown Movistar Estudiantes " Alec Brown falla la canasta. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 0 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la bandeja. El rebote defensivo es para Omar Cook. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 0 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla la canasta. El rebote defensivo es para Omar Cook. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 0 Alec Brown Movistar Estudiantes " Alec Brown falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 0 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote defensivo es para Sylven Landesberg. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 6 - 0 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Canasta de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 6 - 0 Aleksandar Cvetkovic Movistar Estudiantes " Aleksandar Cvetkovic falla el triple. El rebote ofensivo es para Caner-Medley cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 6 - 2 Caner-Medley Movistar Estudiantes " Canasta de Caner-Medley cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 8 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 10 - 4 Joan Sastre Valencia Basket " Bandeja de Joan Sastre cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 10 - 4 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Caner-Medley. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 10 - 4 Víctor Arteaga Movistar Estudiantes " Víctor Arteaga falla la canasta. El rebote ofensivo es para Caner-Medley cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 10 - 7 Aleksandar Cvetkovic Movistar Estudiantes " Triple de Aleksandar Cvetkovic cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 12 - 7 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 12 - 9 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Canasta de Sylven Landesberg con asistencia de Caner-Medley cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 14 - 9 Ivan Buva Valencia Basket " Canasta de Ivan Buva cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 14 - 9 Caner-Medley Movistar Estudiantes " Caner-Medley falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 16 - 9 Will Thomas Valencia Basket " Alley-Hoop de Will Thomas tras un contraataque cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 16 - 11 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Canasta de Sylven Landesberg cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 16 - 11 Ivan Buva Valencia Basket " Rebote ofensivo de Ivan Buva tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 18 - 13 Alec Brown Movistar Estudiantes " Canasta de Alec Brown cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 19 - 13 Omar Cook Movistar Estudiantes " Omar Cook falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 21 - 15 Alec Brown Movistar Estudiantes " Canasta de Alec Brown con asistencia de Caner-Medley cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 21 - 15 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la canasta. El rebote defensivo es para Alec Brown. cuarto 1 Minuto 10' Puntos 2 Resultado 21 - 17 Caner-Medley Movistar Estudiantes " Bandeja de Caner-Medley con asistencia de Omar Cook cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 23 - 17 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 23 - 17 Alec Brown Movistar Estudiantes " Alec Brown falla el triple. El rebote ofensivo es para Goran Suton cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 23 - 19 Darío Brizuela Movistar Estudiantes " Bandeja de Darío Brizuela cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 23 - 21 Edgar Vicedo Movistar Estudiantes " Bandeja de Edgar Vicedo con asistencia de Goran Suton cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 23 - 21 Sergi García Valencia Basket " Sergi García falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Brown. cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 23 - 23 Alec Brown Movistar Estudiantes " Alley-Hoop de Alec Brown con asistencia de Darío Brizuela cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 23 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote defensivo es para Edgar Vicedo. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 24 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta por un tapón de Edgar Vicedo cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 23 - 26 Darío Brizuela Movistar Estudiantes " Darío Brizuela falla la bandeja cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 23 - 26 Ludde Hakanson Movistar Estudiantes " Ludde Hakanson falla el triple. El rebote ofensivo es para Goran Suton cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 25 - 26 Erick Green Valencia Basket " Mate de Erick Green tras un contraataque cuarto 2 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 25 - 29 Edgar Vicedo Movistar Estudiantes " Triple de Edgar Vicedo con asistencia de Ludde Hakanson cuarto 2 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 28 - 29 Erick Green Valencia Basket " Triple de Erick Green cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 28 - 29 Goran Suton Movistar Estudiantes " Goran Suton falla la canasta. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 30 - 29 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 30 - 29 Alec Brown Movistar Estudiantes " Alec Brown falla el triple cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 30 - 29 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Sylven Landesberg falla el triple cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 30 - 29 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Rebote ofensivo de Bojan Dubljevic tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 32 - 29 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic y tiro libre adicional por la &NROª falta de Alec Brown cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 33 - 29 Guillem Vives Valencia Basket " Bandeja de Guillem Vives cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 29 Edgar Vicedo Movistar Estudiantes " Edgar Vicedo falla el triple cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 29 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el gancho cuarto 2 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 36 - 29 Will Thomas Valencia Basket " Triple de Will Thomas con asistencia de Guillem Vives cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 38 - 31 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 38 - 31 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Sylven Landesberg falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 40 - 31 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 40 - 32 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote defensivo es para Sylven Landesberg. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 40 - 32 Goran Suton Movistar Estudiantes " Goran Suton falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 2 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 43 - 32 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic con asistencia de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 43 - 34 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 46 - 34 Alberto Abalde Valencia Basket " Triple de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 46 - 34 Ludde Hakanson Movistar Estudiantes " Ludde Hakanson falla el triple. El rebote ofensivo es para Goran Suton cuarto 2 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 48 - 36 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde y tiro libre adicional por la &NROª falta de Caner-Medley cuarto 2 Minuto 10' Puntos - Resultado 49 - 35 Caner-Medley Movistar Estudiantes " Caner-Medley falla la canasta cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 49 - 35 Sylven Landesberg Movistar Estudiantes " Sylven Landesberg falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 3 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 51 - 35 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 51 - 36 Darío Brizuela Movistar Estudiantes " Darío Brizuela falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 53 - 36 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas cuarto 3 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 53 - 39 Omar Cook Movistar Estudiantes " Triple de Omar Cook con asistencia de Darío Brizuela