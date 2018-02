Manuel Ángel Murillo: "Colorker es una marca de referencia en el sector cerámico"

Colorker cierra 2017 con un balance positivo. Las ventas han crecido por encima del 8 % sobre 2016 y ha consolidado el aumento de producción gracias a la reciente ampliación de la capacidad fabril. El consejero delegado del grupo revela los nuevos retos.

l consejero delegado de Colorker Group, Manuel Ángel Murillo, anuncia que la firma, pionera en el sector cerámico en la implantación del proceso 4.0, ha cerrado 2017 con un balance positivo: «Nuestras ventas han crecido por encima del 8 % sobre 2016, consolidando también un aumento de producción gracias a la reciente ampliación de nuestra capacidad fabril, con un equipo humano de algo más de 300 personas». La firma muestra estos días sus novedades en Valencia, en la sala Fryda, my cerca del Palacio de Congresos.

En 2017, Colorker Group celebró sus primeros 30 años de historia. ¿Cuál es el balance de esas tres décadas?

El balance es sin duda muy positivo. Colorker en estos 30 años ha trabajado para conseguir ser una marca reconocida y con buen posicionamiento en el sector de pavimentos y revestimientos cerámicos internacional. El esfuerzo y buen hacer de su equipo humano ha dado el fruto de que hoy, 30 años después de que un grupo de emprendedores pusieran en marcha un proyecto ilusionante, Colorker sea una de las marcas de referencia del sector cerámico.

¿Qué ha aportado Colorker Group a la evolución de la industria cerámica tanto nacional como internacional?

En Colorker Group siempre hemos trabajado para ofrecer soluciones cerámicas de calidad, con dinamismo y cercanía a nuestro cliente y considero que esa es la principal aportación que hemos hecho a la industria, un estilo muy definido y concreto de entender nuestro negocio.

Y ahora, superado el 30 aniversario, ¿cuáles van a ser los principales retos a los que se deberá enfrentar Colorker Group en los próximos años?

Colorker Group tiene en estos momentos un reto principal, ser capaces de conseguir en un entorno hipercompetitivo internacional que nuestra propuesta de valor sea mejor percibida y entendida por el mercado que las de nuestros competidores. También es un reto importante saber incorporar en el modelo de negocio los importantes cambios que estamos viendo tanto en lo tecnológico como en lo social y estar abiertos siempre a aprender y a integrar la diversidad en nuestra empresa.

¿Cuáles considera que son las principales virtudes o ventajas de Colorker Group para competir en el mercado internacional?

Como he mencionado antes, nuestra forma de entender el negocio es algo que nuestros clientes perciben y aprecian, la proximidad, un alto nivel de integración y por supuesto estar siempre a la vanguardia en las tendencias de producto, tecnología y gestión.

Colorker Group es referente a nivel mundial en la incorporación de la tecnología 4.0 ¿Qué aporta a Colorker Group este nuevo modelo empresarial?

La digitalización es hoy una realidad que vivimos todos en primera persona y como no también en el mundo de la empresa. La digitalización está aquí para quedarse, no es una moda pasajera, es la forma en la que nos relacionamos y hacemos negocios, las empresas debemos ser conscientes de que tenemos en ella grandes oportunidades de mejora que debemos aprovechar. No va a ser una labor sencilla dado que en el mundo digital todo es muy novedoso, muy cambiante, se precisan perfiles nuevos y además hay que estar preparados para aportar recursos de toda índole para su despliegue.

¿Cuál ha sido el balance de 2017 para Colorker Group?

Cerramos el ejercicio 2017 con un crecimiento en ventas en la línea de lo previsto, por encima del 8% sobre 2016, consolidando también un aumento de producción gracias a la reciente ampliación de nuestra capacidad productiva, con un equipo humano de algo más de 300 personas.

¿Cuáles son los mercados internacionales que presentan mejores perspectivas para las propuestas de Colorker Group?

Nuestra empresa tiene su foco puesto en los mercados en los que hemos venido poniendo nuestros esfuerzos tradicionalmente, esto es, en España y en los mercados de nuestro entorno europeo como Francia, Alemania, Reino Unido o Bélgica. Fuera del contexto europeo los EEUU son para nosotros un mercado al que vamos a destinar recursos para crecer.

¿Y qué objetivos se han marcado para el presente ejercicio?

En el ejercicio 2018 Colorker Group va a comenzar a desplegar su nuevo Plan Estratégico 2018-2020 en el que las palancas principales son las personas, los mercados en los que tenemos puesto nuestro foco, la mejora continua en todas las áreas, la digitalización y el desarrollo industrial.