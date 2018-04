Manel Rodríguez: "Externalizamos la producción para utilizar toda la tecnología del sector"

La histórica azulejera castellonense, en cuyos laboratorios se desarrolló el sistema de monococción porosa, inicia una nueva etapa. La firma, que desde 2013 es propiedad de la multinacional malaya Niro Granite, ha decidido cerrar sus plantas y externalizar la fabricación de sus colecciones.

Zirconio inicia una nueva etapa que, según su director general, Manel Rodríguez, tiene como objetivo «potenciar la marca». Una marca histórica creada en 1965 y en cuyas instalaciones se han sucedido algunos de los hitos más importantes del sector: el desarrollo de la monococción porosa o la instalación de la primera máquina inkjet. Ahora, en manos de la multinacional malaya Niro Granite, cierra sus plantas de producción y anuncia acuerdos de colaboración con las fábricas más punteras del mundo.

¿Dejar de fabricar implica que Zirconio se convierte en un mero distribuidor?

No, para nada. La única diferencia es que ahora, en lugar de fabricar nuestras propuestas en nuestra fábrica, lo haremos en las fábricas de otras empresas, exactamente en las fábricas más punteras del mundo. Pero seguirá siendo, desde luego, un producto de Zirconio, desarrollado por nosotros y cuya calidad estará estrictamente controlada por nosotros mismos. De esta manera vamos a mantener el carácter propio, la imagen distintiva y la alta calidad que nos caracteriza. Es la mejor forma para que la marca siga creciendo al poder ofrecer a nuestros clientes el mejor catálogo posible.

Ya hay otras empresas que intercambian producción...

Es una evolución empresarial que posiblemente, aunque no de forma tan clara como en nuestro caso, ya se está produciendo en otras empresas. Hoy, muchas marcas que se suministran de diferentes fabricantes: hay una parte que pueden producir de manera interna, y otra que se suministra de terceros. Esa es una realidad. Nuestro grupo, Niro Granite, tiene fábricas propias, pero un importante porcentaje de su negocio está tercerizado.

¿Qué ventajas obtiene Zirconio con esta nueva medida?

Vamos a aumentar nuestra competitividad y nos permitirá seguir creciendo tanto en el mercado nacional, que significa el 50 % de nuestras ventas, como en el internacional. De esta manera vamos a poder contar con la tecnología más avanzada del sector y vamos a conseguir desarrollar formatos y acabados que no eran posibles para nosotros hasta ahora por las limitaciones de nuestra maquinaria. Ahora, gracias a esta medida, tenemos a nuestro alcance toda la tecnología que tiene el sector y, de esta manera, no vamos a tener ninguna limitación técnicas a la hora de fabricar nuestras colecciones. Encaramos esta decisión estratégica, que ha sido muy meditada, como un cambio evolutivo que hará crecer la marca en un mercado cada vez más competitivo.

Usted ha dicho que se ha tratado de una «decisión muy meditada»...

Efectivamente. La empresa arrastraba pérdidas por la falta de competitividad y,ante eso, había que actuar...Es un proceso pensado mucho en el futuro de la empresa viendo la situación real del sector. A nadie se le escapa que aquí, en España, se está produciendo una gran concentración de empresas, sobre todo en lo que afecta a la producción. Es cierto que van saliendo marcas nuevas, pero lo que es la producción, cada vez está más concentrada en unos desterminados grupos que son los que tienen una gran capacidad de inversión y un gran volumen de ventas que les permite ser cada vez más competitivos.

¿No era viable modernizar la planta de producción?

El problema de las fábricas medianas y pequeñas, como es nuestro caso, es poder luchar con los precios que se pueden conseguir en el momento actual... Nosotros tenemos una fábrica que requiere no solo una inversión para modernizarla, sino que es necesario, prácticamente, hacer una fábrica completamente nueva para competir en el actual mercado. Y luego también es necesario tener unos niveles de ventas muy altos para conseguir unos costes de fabricación adecuados... Y después de analizar la situación, hemos visto que lo más recomendable es externalizar la producción y aprovechar todas esas oportunidades que ofrece el sector. Un sector que, además, tiene un exceso de producción clarísimo.

¿Van a trabajar con las fábricas del distrito cerámico castellonense?

Por supuesto. Nuestra producción saldrá, en un 97 %, de los hornos de empresas castellonenses. Y el resto, que es prácticamente inapreciable, serán productos muy específicos que se harán fuera de España. En cualquier caso, es normal que busquemos las fábricas de nuestro entorno, porque hay que tener en cuento que la cerámica es un producto pesado y barato que se encarece de manera notable con el transporte, por lo que no tendría ningún sentido fabricarlo fuera para traerlo aquí y volverlo a mandar al extranjero... En el sector español hay un nivel de calidad altísimo refrendado por los mercados internacionales y no hace falta irse fuera.

¿Cerrar la sección de producción ha sido traumático a nivel de puestos de trabajo?

Afortunadamente fue una negociación que se cerró el 28 de marzo con el respaldo de todos los trabajadores porque les presentamos un acuerdo muy bueno e, incluso, hemos trabajado para recolocar al mayor número posible de trabajadores y muchos ni siquiera han pisado el paro porque, afortunadamente, ahora hay demanda de trabajadores para producción. Ha sido una negociación modélica, porque de los 125 afectados, 123 votaron a favor. Solo uno votó en contra y el otro fue un voto nulo. Ahora nos quedamos en plantilla 44 personas y se mantienen todos los demás departamentos, e incluso de producción hemos salvado al equipo de control de calidad.

¿Y qué pasará con las instalaciones que ya no se usan?

En principio no vamos a desprendernos de las instalaciones. Siguen siendo nuestras, aunque probablemente, en el futuro, haya que plantear una transformación de todo esto y, quizás, puede haber un cambio de ubicación porque, evidentemente, hay zonas que no utilizamos ya, pero es algo que no se ha abordado y, de hecho, no hay prisa alguna.

¿Qué objetivos hay marcados para este 2018?

No esperamos grandes aumentos de las ventas, porque este es un año de transición. Somos muy moderados en nuestras previsiones y esperamos que sea similar al de año pasado, y a partir de ahí sí que confiamos en registrar grandes crecimientos.