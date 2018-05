'Tile of Spain' desembarca en Atlanta para convertir a EE UU en su principal cliente

El sector azulejero español maneja la previsión de que Estados Unidos se convierta este año en su principal cliente internacional, desbancando a Francia, que ocupa la cabecera del ranking de los mejores destinos de Tile of Spain desde hace lustros. Así lo anunció el presidente de la patronal azulejera Ascer, Vicente Nomdedeu, en un reciente encuentro con la prensa nacional: «Estados Unidos se convertirá este año en el principal destino de las exportaciones de cerámica de España».

En 2017, el mercado USA registró un incremento de sus importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos del 24,5 % con respecto a los datos de 2016, sumando unas compras por valor de 234 millones de euros. Un crecimiento que se mantiene en 2018, ya que en los primeros meses del año, último periodo del que hay datos oficiales, las ventas a USA crecieron un 21,7 % con respecto al mismo periodo de 2017, sumando una facturación de 37,11 millones de euros.

Por eso este año, la celebración de Coverings, es especialmente importante. No en vano, la feria estadounidense está considerada, no solo por los españoles, sino también por los fabricantes italianos (que están mejor posicionados que los castellonenses en el mercado USA), como la principal herramienta de promoción en tan vasto mercado y en el que, además, en numerosos estados no conocen, prácticamente, las cualidades técnicas y estéticas de la cerámica y utilizan como recubrimiento industrial la madera, el linóleo o la moqueta.

De hecho, se puede decir que el uso habitual de las baldosas cerámica en Estados Unidos se limita a los estados de Florida, Nueva York y New Jersey, y existe un gran interés del sector por seguir creciendo en la Costa Oeste del país.

Estados Unidos es para la industria cerámica en general y para la española en particular, un mercado de futuro ya que su consumo per capita de baldosas cerámica es uno de los más bajo del mundo, y Tile of Spain todavía tiene por delante mucho mercado que copan sus competidores. De hecho, según los datos correspondientes al año 2017, la industria española es el cuarto mayor suministrador de baldosas cerámicas a Estados Unidos, mercado al que aportó ese año 22,7 millones de metros cuadrados. Por delante se sitúan, por este orden, China, con 61,089 millones de metros cuadrados, acaparando el 31,3 % del conjunto de las importaciones en el país; México, con 36,93 millones de metros cuadrados, y representando el 18,9 %; e Italia, con 35,206 millones de metros cuadrados y el 18,1 % de la tarta.

Coverings abrirá mañana sus puertas, hasta el próximo viernes, en la ciudad de Atlanta con más de 1.132 empresas de 33 países. El pabellón oficial de España, organizado por el ICEX, está compuesto por 80 empresas, de las que 71 son azulejeras de Castelló; que tendrán la oportunidad de exponer todas sus novedades al mercado americano.

La nueva edición de la feria estadounidense se ha marcado como objetivo igualar, al menos, las cifras registradas en 2017 en la convocatoria celebrada en Orlando: Coverings congregó el año pasado a cerca de 28.000 visitantes, un 9 % más que en la edición de 2016, que tuvo lugar en Chicago.



Programa de actividades

Durante la feria, el stand de Tile of Spain servirá de punto de información, distribuyendo diversas publicaciones y proyectando presentaciones y vídeos con imágenes de producto y proyectos de arquitectura. También se celebrará la tradicional rueda de prensa en la que se hará un breve recorrido por las últimas cifras del sector, sus estrategias, y las tendencias en diseño en 2018.

A lo largo de la feria, tendrán lugar presentaciones Augmented Reality: Ceramic Trends 2018 y Optimal Approach to 2018 Ceramics:The Building System acercarán al público visitante algunas de las tecnologías en cerámica más avanzadas y las últimas tendencias en diseño de las empresas participantes.

Dentro del programa oficial de la feria también se incluyen interesantes conferencias como, por ejemplo, Health, Safety, Environment, Design: Specifying Tile in Today's Sustainability Landscape, sobre la sostenibilidad del material cerámico y su uso.

Otro de los momentos clave de la feria es la entrega de los Coverings Installation and Design Awards' (CID Awards) que premian aquellas obras sobresalientes tanto en su diseño como en el uso e instalación de piezas cerámicas o de piedra en cualquier parte del mundo. En las últimas cuatro ediciones, proyectos con el sello de Tile of Spain han sido los protagonistas de estos galardones con múltiples distinciones en la categoría internacional.

Pero Estados Unidos no solo es un gran consumidor. De hecho, es el mercado con mayor capacidad del mundo después de China. también es un productor que, hoy en día, se puede calificar de 'discreto' en cuanto a volumen se refiere, pero que crece a buen ritmo año tras año, aunque todavía está muy lejos de poder llegar a satisfacer las demandas domésticas de pavimentos y revestimientos cerámicas.

La producción de azulejera Made in USA lleva ocho años creciendo de manera sostenida : de las fábricas radicadas en el país norteamericano salieron el año pasado 90,6 millones de metros cuadrados, en un país que consumió 283 millones de metros cuadrados en total . El dato de producción de baldosas de Estados Unidos marca un nuevo máximo histórico, además de ser un 3,2 % más que en el año 2016.