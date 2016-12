Cortina: «No hemos aprendido nada de la crisis ni reducido las desigualdades»

La catedrática de Ética y Filosofía de la Universitat de València Adela Cortina ha lamentado que, tras la crisis, no se ha producido un avance a la hora de corregir las desigualdades sociales. «No hemos aprendido nada; hemos seguido con nuestros estilos de vida, con lo cual se demuestra que el ser humano cae dos veces en la misma piedra. O veinticinco. No hemos conseguido reducir las desigualdades y esto es un caballo de batalla al que nos tenemos que enfrentar». Así lo ha aseverado la erudita antes de ser investida como doctora honoris causa por la Universitat Politècnica de València.

Cortina se ha referido a la crisis para hacer notar que, «por primera vez en la historia, los economistas reconocen que la crisis no se debe solo a los ciclos económicos, sino que ha habido fraudes, mentiras, engaños, avaricias y una falta total de valores éticos». «Y al final, lo peor es que no hemos aprendido nada; hemos seguido con nuestros estilos de vida. Con lo cual se demuestra que el ser humano cae dos veces en la misma piedra. O veinticinco. No hemos conseguido reducir las desigualdades y esto es un caballo de batalla al que nos tenemos que enfrentar», añadió. «Con todo, soy optimista. En los últimos años, vemos cómo en el discurso de la empresa van calando temas como la responsabilidad social corporativa, el desarrollo sostenible», añadió la catedrática.