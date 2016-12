González: "No nos podemos permitir que la patronal caiga como cayó la banca valenciana"

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, ha hecho este mediodía, durante la asamblea ordinaria de la organización, un llamamiento a los empresarios de las tres provincias para evitar que la organización, en preconcurso de acreedores desde el pasado lunes, acabe quebrando y desapareciendo. "No nos podemos permitir en la Comunitat Valenciana que después de caer nuestras instituciones bancarias /Bancaja, CAM, Banco de Valencia), Canal 9, etc. ahora también caiga nuestra patronal autonómica".

En su opinión, el citado preconcurso, al que ha tenido que recurrir al no lograr un aplazamiento de una deuda de 600.000 euros con la Generalitat por requerimientos en la formación a la patronal de Castelló, "es una oportunidad" que los divididos patronos de Valencia, Castelló y Alicante "tenemos que afrontar con energía, esperanza, sentido común, generosidad y solidaridad", dado que "si no conseguimos salir reforzados todos de esta situación, será malo, muy malo para todos y, para algunos letal. Porque las deudas seguirán ahí y los acreedores querrán cobrar". Se trata de un mensaje dirigido a los dirigentes empresariales castellonenses y, singularmente, alicantinos. De su mala gestión, sus deudas y su incapacidad financiera se derivan los problemas de Cierval. Además, los segundos, que acaban de superar una suspensión de pagos, han bloqueado la reforma de estatutos que era vital para garantizar la solvencia económica de la autonómica. Si esta fuera a concurso o liquidación, los acreedores tirarían mano de sus tres fundadoras provinciales.

El presidente de Cierval, cuya intervención fue aplaudida en pie por una mayoría de los asistentes (los de 58 Valencia, porque los que acudieron de Castelló (12) y Alicante (6) no les secundaron), reiteró los principales cambios a introducir en los estatutos, pactados en noviembre y aparcados en diciembre por las trabas alicantinas, y agradeció explícitamente el papel jugado por la provincial de Valencia CEV. En este sentido, pidió a las tres organizaciones que propongan cambios en lo ya acordado o un plan nuevo, pero "no generalidades no viables económicamente". Luego, preguntado por los medios al término de la reunión, arremetió contra los alicantinos y aseguró que "es evidente que no han cumplido",

"Tenemos una oportunidad para arreglar este desaguisado y la obligación de hacerlo", concluyó antes de preguntarse: "Si no lo hacemos, ¿cómo quedaríamos los empresarios de esta comunidad? ¿Qué ejemplo estaríamos dando? ¿y si cae Cierval, qué pasaría después?".

González también hizo una valoración del "espectacular" 2016 y un avance de lo que considera que será 2017. En su opinión, este último será "un buen año, pero menos bueno que 2016" porque el PIB crecerá entre un 2,2 % y un 2,3 %, "que está bien, pero es un punto menos que en 2016". Asimismo, "será un año complicado, con muchas incertidumbres", de entre las que detalló la subida del precio del petróleo, la negociación del brexit, las elecciones en Alemania, Francia e Italia o la posibilidad que Trump ponga en marcha la amenaza de un "proteccionismo rancio". Internamente, destacó la cuestión catalana, la incógtina sobre el nuevo Gobierno, la mayor "beligerancia" de los sindicatos, que planean "importantes incrementos salariales" o la decisión del Ejecutivo de reducir el déficit a través de la subida de ingresos, un "ajuste que lo pagan las empresas"

Previamente, la asamblea, a la que no asistió el presidente de la alicantina Coepa, Francisco Gómez, habia aprobado las cuentas de 2015, que ponen de relieve la debilidad económnica de la organización autonómica, con su millón y medio de pérdidas. Sorprendentemente, los pocos empresarios alicantinos que asistieron dieron su voto a favor cuando el pasado lunes se abstuvieron.