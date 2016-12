Los hogares valencianos disponen de una renta inferior a la media en 1.554 euros

La economía valenciana lleva dos años consecutivos con crecimientos de su Producto Interior Bruto (PIB) superiores a la media nacional, en ambos casos en el grupo de las autonomías con mejor comportamiento. A pesar de esa mejora, sus habitantes siguen lejos de la media de españoles en cuanto a renta disponible, según los datos de la Contabilidad Regional que ha hecho públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En efecto, la economía valenciana creció en 2015 un 3,6 %, tanto como Madrid y el País Vasco y solo por debajo del 3,7 % de Murcia y Cataluña. Respecto a la media nacional, se situó cuatro décimas por encima. Y registró 1,4 puntos más que la media de la Unión Europea. O sea, velocidad de crucero. Un año antes, también había estado en zona de liderazgo con un aumento del PIB del 2,1 %, siete décimas superior a la media española y solo inferior al 2,5 % de Baleares y al 2,3 % de Navarra.

Esos datos contrastan con la situación de la Comunitat Valenciana cuando el INE analiza el PIB per cápita. En ese caso, la autonomía, con 20.566 euros, se sitúa en una zona media, lejos de los 23.178 de la media española y, especialmente, de los 31.691 de Madrid, que ocupa la primera posición.

La situación es igualmente penosa cuando se toma en consideración la renta de la que disponen los hogares. En este caso, los datos corresponden a 2014. Las familias valencianas tenían en ese año una renta bruta de 12.612 euros per cápita,1.554 euros inferior a los 14.166 de la media española. A distancia sideral lidera el escalafón el País Vasco, con 18.672 euros, es decir 6.000 euros más que los valencianos. La Comunitat se queda once puntos por debajo de la media estatal, un porcentaje casi idéntico al del PIB per cápita.