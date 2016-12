J. García Carrión compra la interproveedora de zumos y horchata de Mercadona

J. García Carrión y Jose Luis Campillos han llegado a un acuerdo para la compra de su sociedad Dafsa que incluye su planta de producción y envasado situada en Segorbe, según han informado fuentes de la compañía de capital murciano aunque con sede en Madrid. La propietaria de la marca Don Simón es provedor especializado de Mercadona y Dafsa interproveedora de zumos, horchata y gazpacho de la compañía que preside Juan Roig.

Esta operación garantiza la continuidad de la empresa con las obligaciones contraídas y las inversiones previstas, queda supeditada a la aprobación final de las Autoridades de la Competencia.

Desarrollos Alimentarios Frescos (DAFSA) fue fundada en 2006 y está especializada en la producción de zumos, néctares, horchatas y gazpachos. Dafsa, está dotada con las últimas tecnologías y completamente automatizada y pasará a integrarse dentro del Grupo García Carrión como proveedor, que ve en esta operación sinergias de producción y logística con sus plantas actuales y a su vez por su situación muy cercana al puerto de Valencia una gran ventaja para su desarrollo internacional. «Con esta operación aumentaremos nuestra colaboración y extensión de cultivo con la agricultura de nuestro país», explicaron desde la propitaria de Don Simón.

Según Jose Luis Campillos, Director General de Dafsa, "la venta ha sido una decisión difícil y meditada que he tenido que tomar por motivos personales, al no poder prestar la atención y esfuerzo que hasta ahora venía dedicando al proyecto".



En la actualidad J. García Carrión cuenta con una plantilla de 800 personas, una facturación de 760 millones de euros en 2015, tiene 4 plantas para vinos, zumos y gazpachos y 10 bodegas en las Denominaciones de Origen más importantes para vinos con DO, cavas y espumosos.



J. García Carrión quiere agradecer a Jose Luis Campillos la confianza depositada en la familia y en el equipo de J. García Carrión para la continuidad y crecimiento de este gran proyecto.