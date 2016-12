La Fiscalía archiva la investigación sobre Feria Valencia por supuesta corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta sobre los supuestos sobrecostes y gastos de tarjetas de crédito en Feria Valencia tras dos años de pesquisas, según han confirmado a este periódico fuentes de la Ciudad de la Justicia. El ministerio público no ha hallado indicios de delito en los hechos investigados. El asunto arrancó hace dos años con el envío de un informe de la Intervención de la Generalitat a la Fiscalía.

Las pesquisas han estado vivas hasta hace unos días. Exdirectivos de Feria Valencia ratificaron hace unas semanas ante el fiscal que investiga el enorme agujero en la institución derivado de sus obras de ampliación las irregularidades que ellos mismos detectaron en el contrato que la institución firmó con la empresa de la trama Gürtel Orange Market para que gestionara una promoción complementaria para el certamen del Hábitat que se celebró en 2008. Tal como publicó este diario en febrero de 2009, cinco años antes de que la fiscalía iniciara su investigación a instancias de la Intervención de la Generalitat, Feria Valencia contrató a la citada firma dirigida por Álvaro Pérez para realizar una campaña de promoción de Hábitat al margen del presupuesto y sin el conocimiento previo de los empresarios encargados de la organización de este certamen, que integraba a los sectores del mueble, la iluminación, la decoración y el textil y que entonces era el más importante de los que organizaba la institución. Sin embargo, estas revelaciones no han sido suficientes para mantener viva la causa.

La Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha asegurado esta mañana que "este es un buen momento para que Manuel Mata ejecute su decisión de dimitir anunciada hace tres meses".



Eva Ortiz se ha referido así al archivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la investigación abierta sobre Feria Valencia, calificado por el portavoz socialista en Les Corts como 'el caso mayúsculo de corrupción del PP'.



Ortiz considera que Mata "debería, en primer lugar, rectificar y emitir una disculpa por sus acusaciones gratuitas hacia el PP y, acto seguido, reflexionar sobre si no ha llegado el momento de hacer realidad sus deseos de abandonar la portavocía y su escaño en Les Corts porque su agotamiento le juega malas pasadas y no parece muy identificado con el proyecto que representan Ximo Puig y Mónica Oltra".



"La Fiscalía ha dejado en evidencia las formas del todavía Síndic socialista en política: atribuir delitos sin pruebas a sus adversarios políticos para generar ruido y confundir a la opinión pública, porque se ve incapaz de defender la indefendible gestión del Consell y el trabajo de sus compañeros", ha continuado.



La dirigente popular ha criticado "el doble lenguaje y el cinismo de los socialistas, que se pasan el día hablando de hipotecas reputacionales cuando son sus acusaciones gratuitas y su demagogia la que más daño hace a la imagen de la Comunitat Valenciana".



"Los ciudadanos de esta tierra necesitamos un Consell que hable menos y trabaje por el empleo, por las familias, por el bienestar de las personas, por las infraestructuras que necesitan nuestros sectores productivos, y no unos responsables políticos que se dedican todo el día a descalificar a la oposición para tapar sus propias vergüenzas y su incapacidad para gobernar y llevar adelante iniciativas", ha zanjado.