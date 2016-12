García Carrión compra el 100 % de Dafsa, interproveedor de zumos de Mercadona

El grupo de capital murciano J. García Carrión -propietario de la conocida marca de vinos Don Simón- acaba de revoluciona el mercado de zumos y otras bebidas en España con el anuncio de compra del 100 % de Desarrollos Alimentarios Frescos (Dafsa), interproveedor de Mercadona, tras alcanzar un acuerdo con su propietario, el empresario valenciano José Luis Campillos. Esta operación de gran calado en la actividad agroalimentario está pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya que ambas compañías ocupan los primeros puestos en el «ranking» el sector.

La integración de ambos gigantes del ámbito agroalimentario dará lugar a una corporación con una cifra de negocio algo superior de los 1.000 millones de euros. J. García Carrión y José Luis Campillos han llegado a un acuerdo, cuyo montante económico no se ha dado a conocer, para la compra de la sociedad Dafsa y que incluye su factoría de producción y envasado situada en Segorbe. La venta, según fuentes del grupo murciano aunque con sede social en Madrid, «garantiza la continuidad de la empresa con las obligaciones contraídas y las inversiones previstas».

Proceso de integración

Desarrollos Alimentarios Frescos fue fundada en 2006 y está especializada en la producción de zumos, néctares, horchatas y gazpachos. Dafsa ha concentrado en la nueva factoría de Segorbe todas sus instalaciones, antes repartidas en otros centros industriales. Está dotada con las últimas tecnologías y completamente automatizada. Pasará a integrarse dentro del Grupo García Carrión como proveedor de Mercadona, que ve en esta operación sinergias de producción y logística con sus plantas actuales y a su vez por su situación muy cercana al puerto de Valencia una gran ventaja para su desarrollo internacional. «Con esta operación aumentaremos la colaboración y extensión de cultivo con la agricultura de nuestro país», aseguraron fuentes de García Carrión a través de un comunicado.

Según José Luis Campillos, a la sazón director general de Dafsa, «la venta ha sido una decisión difícil y meditada que he tenido que tomar por motivos personales, al no poder prestar la atención y esfuerzo que hasta ahora venía dedicando al proyecto». En la actualidad J. García Carrión cuenta con una plantilla de 800 personas, una facturación de 760 millones de euros en 2015, tiene 4 plantas para vinos, zumos y gazpachos y 10 bodegas en las Denominaciones de Origen más importantes para vinos con DO, cavas y espumosos.

Dafsa aumentó recursos propios para afrontar la inversión de más de 53 millones en sus nuevas instalaciones de Segorbe. En 2013 ya destinó 14,2 millones para el inicio de las obras y la construcción del almacén automático.En esta planta produce toda su gama de productos, donde destacan los zumos, horchatas y gazpachos que han posicionado a Dafsa como líder en el mercado español a través de la marca Hacendado. Desde su nacimiento en 2006, la empresa ha crecido en resultados e inversión para adaptarse a las necesidades y el desarrollo de Mercadona y del mercado. Dafsa contaba con instalaciones en Puçol, Picaña, León y Carlet. En 2015 facturó 189 millones de euros.

La corporación controlada por José García Carrión -quien mantiene en Jumilla (Murcia) una planta de Don Simón- «agradece a Jose Luis Campillos la confianza depositada en la familia y en el equipo de J. García Carrión para la continuidad y crecimiento de este gran proyecto».