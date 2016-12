El plan del Gobierno para subvencionar peajes para camiones excluye la AP-7

El Ministerio de Fomento ha anunciado que tiene previsto rescatar, en 2017, un plan paralizado este año y dotado con diez millones de euros para subvencionar a los camiones que utilicen las vías de pago en España. Mientras el departamento que dirige Íñigo de la Serna trata de minimizar el agujero que las ocho autopistas quebradas causarán a las arcas públicas la medida que pondrá en marcha la administración central, ya elaborada en fase experimental durante varios meses en 2017, excluye, al menos por el momento, la AP-7 (que explota la concesionaria Aumar, del grupo Abertis), un trazado utilizado diariamente por unos 10.000 vehículos en la mayor parte de su recorrido.

Las bonificaciones a los camiones no han sido detalladas por De la Serna, si bien en la citada prueba realizada el pasado año oscilaron entre el 30% y el 50% del importe total del peaje. Con esta medida, según constata la presentación de objetivos realizada por el ministerio, se reducirá el tráfico y la congestión viaria en diversos tramos, disminuyendo al mismo tiempo el riesgo de accidentes. Las autopistas objeto del plan fueron la AP-6 Villalba-Villacastín; AP-4 Sevilla-Jerez; AP-2 Lleida-Montblanc; AP-1 Burgos-Armiñón; AP-9 Vigo-Frontera Portugal y AP-66 León-Campomanes.

Pendientes de una posible ampliación de ayudas para otras autopistas -una posibilidad que Fomento no ha aclarado- organizaciones empresariales y de autónomos del sector del transporte instan a la Administración central «a que no deje perder los diez millones de euros presupuestados en 2016 para tal fin y no fueron gastados al estar el Gobierno en funciones casi todo el año», lamenta en declaraciones a Levante-EMV el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil.

Presupuesto de 10 millones

La Ley de Presupuestos del Estado de 2016 contemplaba destinar 5 millones de euros para fomentar el desvío de vehículos pesados y otros 5 millones en bonificaciones por la utilización de las autopistas de peaje de España durante las horas valle.

Fuentes del sector explican que el Ministerio de Fomento prepara el nuevo plan para desviar tráfico pesado de las carreteras convencionales a las autopistas de peaje a cambio de bonificaciones después de que haya accedido a reunirse con patronales del transporte para negociar los detalles durante este último año. El programa experimental de Fomento, que se inició el 7 de julio hasta el 30 de noviembre de 2015, logró el desvío adicional de 222.703 camiones a las seis autopistas incluidas en la iniciativa. Mientras tanto, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) podrá encima de la mesa en la negociación con Fomento las condiciones de este nuevo programa, los tipos de vías y la inclusión de más tramos de carreteras. Otras organizaciones del negocio sobre ruedas esperan que Fomento inicie en breve plazo las discusiones sobre este nuevo plan de ayudas.

Según el Ministerio de Fomento, estas bonificaciones se enmarcan en el objetivo estratégico de promover un mayor uso de la red de infraestructuras de AVE, aeropuertos y carreteras ya construidas, al considerar que «no todas están teniendo el aprovechamiento que sería deseable», reconoció el ministro De la Serna en su comparencia en el Congreso de los Diputados.

«Tenemos un gran desarrollo en materia de infraestructuras, pero no todas están teniendo el aprovechamiento que sería deseable y, por ello, hay que revertir esta tendencia y mejorar su uso», apuntó el titular del departamento de Fomento en la Cámara Baja.