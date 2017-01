El conflicto en la estiba por la sentencia de la UE dinamita la patronal

La patronal de la estiba salta por los aires. La Asociación de Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) -organización profesional que aglutina a las compañías que controlan los puertos españoles y dan empleo a 7.000 estibadores en toda España- se enfrenta a un futuro incierto tras la decisión de su presidente, Joaquim Coello, de poner su cargo a disposición de una próxima asamblea general. Coello ha perdido el apoyo del nucleo duro de su comité ejecutivo a raiz de la negociación abierta sobre la reforma y liberalización de la estiba exigida por Bruselas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Tres altos cargos de Anesco han dimitido por discrepancias internas tras meses de negociación con los sindicatos de la estiba , donde es mayoritaria la central Coordinadora de Trabajadores del Mar con más del 60 % de afiliación en los muelles. Patronal y sindicatos dejan en el aire un posible acuerdo con el Gobierno para reformar el sector y acabar así con el histórico régimen de monopolio tal como reclama el Ejecutivo comunitarios en el sistema de empresas únicas y de contratación de trabajadores en los puertos.

Hasta esta semana han dimitido ya de sus cargos en Anesco el presidente del comité ejecutivo, Juan Aguirre Aguirrezábal (representantes de Bergé), así como los vicepresidentes Javier Sáez González (APM Terminals) y Carlos Larrañaga Vallo (TCB-APM Terminals). En los próximos días podrían registrarse nuevos ceses.

Pesos pesados en el sector

Fuentes del sector -Anesco no ha querido realizar ninguna valoración- sostienen que la determinación de Coello, a la sazón ex presidente del Puerto de Barcelona, tiene que ver con la pérdida de confianza de directivos con el máximo representante patronal. A principios de años se celebrará la próxima asamblea general de una entidad donde participan los pesos pesados en los puertos españoles, como Noatum (principal concesionaria de terminales, entre estas la más grande del puerto de Valencia) y Mediterranean Shipping Company (MSC) . Junto con APM Terminals y Hutchinson son los principales operadores de recintos marítimos de contenedores.

A través de un breve comunicado, Coello tan sólo de avino a agradecer la labor realizada por los dimisionarios, así como su voluntad de continuar colaborando como miembros del comité de empresas estibadoras.

Anesco nombró a Coello el pasado mes de enero con amplio apoyo de empresas asociadas, para sustituir a Boris Wenzel. Coello, ingeniero naval , es miembro del consejo de administración de la empresa Noatum Ports y consejero de Miquel y Costas & Miquel, Comexi, Portel, Gestión y Promoción Aeroportuaria y Abantia.

Bruselas exige rapidez

Mientras la patronal se fractura el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene prisa por aplicar la sentencia de la estiba de la UE para evitar conflictividad en los puertos, la comisaria de Transportes de la Unión Europea (UE), Violeta Bulc, aseguró recientemente que el Ejecutivo de Bruselas «espera que España acometa rápidamente las reformas necesarias» en el sector de la estiba para cumplir una sentencia dictada en diciembre de 2014. El Gobierno central fue condenado el pasado mes de julio a pagar a la Comisión Europea una multa por importe de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la citada resolución judicial.

La UE ya sancionó al Gobierno de España -no así a los puertos- con 15,6 millones por no liberalizar la actividad de los estibadores, cantidad a la que hay que añadir el el mencionado recargo desde este verano, lo que supone un duro varapalo para las cuentas públicas.

La comisaria Bulc afirma que a pesar de que todavía no hay una nueva ley nacional es posible actuar conforme a la citada sentencia del alto tribunal europeo.