El empresario Iñaki Berenguer considera esencial mezclar juventud e ingenuidad con experiencia en la creación de una startup tecnológica. El emprendedor valenciano subrayó que la ingenuidad permite ver cosas nuevas desde fuera para este tipo de proyectos disruptivos, pero también es esencial conocer a fondo el sector. Berenguer explicó que las cinco primeras personas que entraron en su compañía de seguros no tenían experiencia, pero «los siguientes cinco sí. Esto mismo ocurrió en Facebook. Me invitaron a una barbacoa de Facebook y pensé que todos iban a ser veinteañeros, pero me dí cuenta de que tenían personas de cuarenta años con más de veinte años de experiencia en empresas tecnológicas».

Iñaki Berenguer también invierte en startups para ayudar a emprendedores españoles. El empresario ha invertido en empresas como Cabify (una startup similar a Uber), peerTransfer (la firma fundada por Iker Marcaide de pagos internacionales especializada en el sector educativo) o en Geoblink (la compañía acelerada en Lanzadera que ofrece servicios basados en el big data a empresas de distribución con puntos de venta físicos). El fundador de CoverWallet está convencido de que «en los próximos diez años va a haber más oportunidades que nunca por las nuevas tecnologías. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo por nuevas tecnologías como la genómica, la realidad virtual, la inteligencia artificial, el big data o la nanotecnología. Los cambios generan nuevas necesidades y oportunidades. En los últimos cinco años se han creado empresas de miles de millones de dólares que antes no existían. Son compañías como Twitter, WhatsApp o Dropbox. Yo me acuerdo cuando pasó la primera ola de internet, la gente decía que estaba todo inventado con Google, Yahoo o Amazon. Sin embargo, en los últimos diez años han nacido empresas como Facebook que se están volviendo mucho más grandes que las anteriores. Uber tiene casi cien mil millones de valoración y a Airbnb vale más que cualquier grupo hotelero mundial y se creó en el año 2009».

Iñaki Berenguer insiste en que también es fundamental el ecosistema emprendedor. Él tuvo claro que quería montar su primera empresa tecnológica en Estados Unidos. «Es importante estar en el ecosistema porque ves todos los días casos de éxito o fracaso y puedes aprender de ellos. En Silicon Valley, Boston o Nueva York lo ves a diario. Eso es lo que falta en Valencia. Ahora estamos en la primera oleada de empresas tecnológicas», aseguró. Además, Berenguer subraya la importancia de las rondas de financiación externas porque «en el sector tecnológico no te puedes permitir invertir diez millones para montar una empresa».