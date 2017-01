La familia Lladró aprueba la venta de la empresa a PHI Industrial

No hubo sorpresas. La junta extraordinaria de accionistas de Lladró ha acordado esta mañana la venta de la compañía al grupo PHI INdustrial. De esta forma, se ha impuesto la propuesta de la parte de la familia „Juan Lladró y sus hijos, con un 70 % del capital„ que defendían esta operación frente a la propuesta de otro de los tres hermanos (José) y sus descendientes, que tenían el 30 % y proponían la venta parcial de la compañía a otro inversor del que no hicieron pública su identidad. Fuentes de la empresa aseguraron que el importe de la operación no va a ser revelado.

El Grupo PHI Industrial propone transformar el negocio y restablecer la rentabilidad de la empresa, para de esta forma garantizar su viabilidad, siempre con un enfoque en la creación de valor a largo plazo. Alexander Wit, socio de PHI, señaló al hacer pública la oferta de compra, que el Grupo PHI, inversor industrial especializado en la gestión activa de empresas, ofrece «compromiso a largo plazo con las empresas y sus equipos, experiencia y capacidad financiera». Según añadió, la intención es mantener la historia y el carácter valenciano de la marca Lladró, su fábrica, sus artesanos, y trabajar en la potenciación de la proyección internacional.