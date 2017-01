La ´airbnb´ valenciana evita las multas de Turismo y abre mercado en Cuba

La plataforma digital que comercializa apartamentos turísticos Muchosol, de capital y sede valencianos, no se encuentra entre las siete web que afrontan un procedimiento sancionador de la Agencia Valenciana de Turismo, en plena campaña para tratar de legalizar la oferta de este tipo de alojamiento. Concretamente, las multas se deben a la comercialización de pisos que se no encuentran inscritos en el registro turístico de la Generalitat.

Según explica Manuel Giner, director y principal accionista de Muchosol, hace un año recibieron un apercibimiento de sanción desde la administración, al mismo tiempo que se abría expediente al resto. Pero el expediente fue cancelado tras demostrar que toda su oferta es «legal». «Somos la única plataforma europea que está comprometida a ofertar solo alojamientos gestionados por agencias profesionales y 100% legales, que tienen una oficina en el destino y pagan sus impuestos», reivindica el ceo de la empresa.

Pese a esta autolimitación, la empresa está creciendo a buen ritmo. Acaban de cerrar 2016 con una facturación de en torno a 800.000 euros, un 20% más que el año anterior, y ya cuentan con 20 empleados en sus oficinas de Valencia. El último año generaron reservas por valor de 4,5 millones en los 15 países en que trabajan. Sus últimos hitos han sido la apertura de webs especialmente dirigidas a sus mercados de mayor crecimiento: Reino Unido, Holanda, Alemania y Rusia, además de España.

El próximo objetivo se llama Cuba. «Con su apertura al mercado exterior no hay suficientes plazas hoteleras para atender la entrada masiva de turistas de EE UU y el Caribe. Han tenido que abrirse a otros tipos de establecimientos y está creciendo una industria potente de empresas de apartamentos turísticos. Está en una fase muy inicial pero hemos cogido un primer proveedor y en muy poco ya ofreceremos Cuba como destino», anuncia Giner.

Sobre el conflicto que vive el sector, Giner reclama que «se regule». «No es lógico que empresas que pagan sus impuestos, dan un servicio de calidad y se preocupan por el turista no puedan competir con particulares que no hacen nada de esto», opina. Según sus datos, la C. Valenciana cuenta con 1.100 empresas de gestión de apartamentos.